Нігерія - Україна: анонс і прогноз на матч чемпіонату світу

Сьогодні, 30 травня, юнацька збірна України U-20 проведе заключний матч групового етапу на чемпіонаті світу в Польщі. Суперником підопічних Олександра Петракова стане збірна Нігерії.

Після двох поєдинків на світовій першості турнірний розклад нас не може не радувати. Після закінчення вчорашніх матчів стало зрозуміло, що "жовто-сині" стануть учасниками 1/8 фіналу незалежно від результату протистояння з Нігерією. Ось тільки виходити на поле Bielsko-Biala Stadium з думками про плей-оф точно не варто, адже поразка може визначити українців однією з кращих команд, що зайняли треті місця. А це не сама завидна доля, оскільки така перспектива обіцяє грізного опонента на наступній стадії. З іншого боку, навіть нічия гарантує збірній України перше місце в групі. Але, знову ж таки, налаштовуватися потрібно виключно на переможний результат.

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У першому поєдинку на поточному чемпіонаті "жовто-сині" впоралися з міцною збірною США, яка фрагментарно демонструвала досить зрілу агресивну гру (особливо в перші 15 хвилин). А ось зустріч з Катаром, хоч і принесла переможний результат, залишила багато питань до гри збірної України. Добре, що класу "бордових" не вистачило для того, щоб покарати суперників, які діяли непереконливо. Поки наші футболісти запам'яталися в основному індивідуальними діями. Добре себе проявив Булеца, який відзначився результативним ударом та зробив дві гольові передачі, часто йде в обіграш (і не завжди виправдано) Цітаішвілі, намагається здійснювати кинджальні проходи по флангу Конопля. Але командними діями українці не вразили. Будемо сподіватися, що тренерський штаб Петракова зуміє налагодити взаєморозуміння у гравців нашої команди.

Тим більше, що "жовто-синім" доведеться зіткнутися з мотивованою збірною Нігерії, яка ризикує вже після групового етапу покинути чемпіонат. Завдавши розгромної поразки Катару і програвши американцям, нігерійці поки займають другу позицію турнірної таблиці. Але подальші їх перспективи залежать від результату поєдинку з Україною, тож настрій на прийнятний результат у наших суперників буде позамежний.

Орієнтовний склад:

Нігерія U-20: Олавале, Рабіу, Салавудеен, Озорнвафор, Удо, Мухаммад, Справі-Баширу, Майкл, Еффіом, Адамс, Оффіа.

Україна U-20: Лунін, Конопля, Попов, Бондар, Безкоровайний, Корнієнко, Мусолітін, Цітаішвілі, Хахлёв, Булеца, Супряга.

Прогноз від Чемпіона: обидві команди заб'ють.

Джерело - Чемпіон.