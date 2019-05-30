Нігерія - Україна 0:1. ОНЛАЙН

Чемпіонат світу U-20

Група D

3 тур

Нігерія - Україна

Хвилину додав арбітр, але вона вже сплинула. Андрій Лунін врятував збірну України від пропущеного голу. Наразі наша команда претендує на максимальний результат у групі.

45' Лунін парирував удар!

44' Пенальті у ворота збірної України назначає арбітр.

42' Ситуація змушує нігерійців йти вперед. Африканській збірній поки не вдається підібратися до штрафного майданчика суперника.

40' Тіджані на правому фланзі атаки відмахнувся від Дришлюка, за що отримав жовту картку.

38' Утін зліва навісив в центр штрафного майданчика. М'яч відскочив до Майкла направо, чий простріл до воріт виявився безадресним.

36' Кащук справа навісив на Сікана. Данило зробив передачу на Снурніцина, який послизнувся і до м'яча не дотягнувся.

35' Рабіу в центральному колі збив Устименка.

34' Збірна України знову забрала м'яч під свій контроль, змушуючи суперника багато бігати в центрі поля.

32' Закид вперед по правому флангу на хід Макакнджулі вийшов занадто сильним.

30' ГОООЛ! Україна виходить вперед. Після подачі з правого флангу воротар помилився на виході і Сікан переправив м'яч у порожні ворота.

29' Бондар з тридцяти шести метрів вирішив пробити по воротах. Трохи правіше мети полетів м'яч.

27' Сафронов праворуч від кута штрафного майданчика спробував пробити по воротах, але влучив у Утіна.

26' Утін по лівому флангу сильно закинув м'яч вперед, де сфера легко дісталася суперникам.

24' Дуже нудна гра наразі. Команди зовсім не атакують на початку матчу.

23' У Бондаря вертикальна передача вперед пішла в зону, де партнерів не було.

22' Збірна України тримає м'яч на своїй половині поля. Суперники великими силами в пресинг не йдуть.

19' Кащук справа прострілив до ближньої штанги, де Огбу випередив Устименко і вибив м'яч.

18' Снурніцин по лівому флангу зробив ривок вперед, але зумів заробити лише аут.

17' У Безкоровайного по лівому флангу не вдався довгий закид вперед на Устименка.

16' Знову Окон на чужій половині поля штовхає в спину Чеха.

14' Українці грамотно прессингують суперника в центрі поля і поступово починають перехоплювати ініціативу.

13' Окон на чужій половині поля збив Чеха.

11' Рабіу справа навісив близько до дальньої штанги, де з Луніним за м'яч суперникам було боротися марно.

9' Нігерійці багато комбінують в центрі поля, але вперед поки не просуваються.

8' Лунін спокійно спіймав м'яч після навісу Огбу з флангу.

6' Правим флангом українці організували атаку, але зупинилися біля кутового прапорця і втратили м'яч.

5' Салавуден в центрі поля грубо зіграв проти Сікани. Арбітр поки обмежився усним попередженням нігерійському захиснику.

4' Ігор Снурніцин заблокував досить жорстко суперника. Жовта картка для українця.

2' Налетів нападник збірної України на воротаря суперника, пауза в матчі.

1' Матч розпочався!

Сьогодні наша команда виставила досить експерементальний склад.

Гравці збірної України співають національний гімн.

Команди на полі, лунає гімн Нігерії.

Букмекери не вірять у перемогу України у матчі проти Нігерії на чемпіонаті світу.

Сьогодні, 30 травня, юнацька збірна України U-20 проведе заключний матч групового етапу на чемпіонаті світу в Польщі.

Суперником підопічних Олександра Петракова стане збірна Нігерії.

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Матч розпочнеться о 21:30 за київським часом.

Чемпіон проведе текстову трансляцію поєдинку.

Нагадаємо, два попередні матчі українці виграли. Спочатку підопічні Петракова переграли збірну США, а у другому турі здолали Катар.

Джерело - Чемпіон.