Збірна України у 2-му турі чемпіонату світу U-20 зіграє проти аутсайдера квартету D збірної Катару.

Гра відбудеться сьогодні, 27 травня. Початок о 19:00.

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Текстова онлайн-трансляція відбудеться на Чемпіоні, розпочинаючи з 18:45.

Нагадаємо, у першому турі збірна України перемогла, одного з фаворитів турніру, збірну США.

Збірна Катару, в свою чергу, зазнала нищівної поразки від команди Нігерії.

Джерело - Чемпіон.