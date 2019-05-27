Мій профіль
Ястремська - Суарес Наварро: онлайн-трансляція матчу Roland Garros
Сьогодні 09:26 1178
Рекорд Ястремської і феноменальний прорив Костюк. Оновлений рейтинг WTA
Сьогодні 15:51 249
Катар - Україна: онлайн-трансляція
Сьогодні 15:30 180
Стаховський - Сімон: онлайн-трансляція матчу Roland Garros
Сьогодні 12:11 376
Визначилися учасники групового етапу Ліги чемпіонів 2019/20
Сьогодні 11:51 1693
Катар - Україна: анонс і прогноз на матч чемпіонату світу
Сьогодні 06:48 1466
Чемпіонат світу 2019: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 00:10 6742
Розклад матчів збірної України на чемпіонаті світу U-20
Сьогодні 00:00 4125
Світоліна перемогла Вільямс на Roland Garros
Вчора 19:39 3082 1
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин
Вчора 13:48 4027
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:10 Блог Неймовірне промо фінальної серії НХЛ 223
15:51 Теніс Рекорд Ястремської і феноменальний прорив Костюк. Оновлений рейтинг WTA 249
15:31 Баскетбол Тренер Торонто очолить збірну Канади на чемпіонаті світу з баскетболу 140
15:30 Футбол Катар - Україна: онлайн-трансляція 180
15:27 Блог Коноплянка виконав бісіклету на тренуванні збірної 478
15:15 Блог За який топ-клуб міг грати Ярмоленко, вечеря з Анчелотті, дружба з Шевченком - Бомбардир 523
15:11 Футбол Шевченко викликав до збірної України 34-річного голкіпера 900
14:51 Футбол Неймар хоче отримувати 1,3 млн євро в Реалі 1005
14:31 Футбол Зінченко: Манчестер Сіті цікавився гравцем Динамо 1085
14:11 Футбол Дентіньйо - найкращий гравець 31 туру УПЛ 227
13:51 Футбол Вернидуб визнаний найкращим тренером 31 туру УПЛ 252
13:31 Футбол Президент Баварії порадив Боатенгу піти з клубу 498
13:11 Футбол Україна - Катар: дивитися онлайн матч чемпіонату світу 356
12:51 Футбол Динамо дізналося можливих суперників у кваліфікації Ліги чемпіонів 1701
12:31 Футбол Ахметов: У нас є Донбас Арена, навіщо нам новий стадіон? 783
12:11 Теніс Стаховський - Сімон: онлайн-трансляція матчу Roland Garros 376
11:51 Футбол Визначилися учасники групового етапу Ліги чемпіонів 2019/20 1693
11:31 Веслування Українські веслувальники завоювали вісім медалей на першому етапі Кубка світу 304
11:11 Бокс Усик повернеться на ринг у вересні 659
10:54 Футбол Екс-тренер Шахтаря очолить грецький АЕК 1441
10:40 Теніс Ястремська - Суарес Наварро: прогноз букмекерів на матч Roland Garros 1165
10:21 Бокс Далакян отримає гонорар у криптовалюті 552
10:11 Гандбол Мотор завоював Кубок України з гандболу 398
09:51 Теніс Стаховський зіграє проти Сімона у першому колі Roland Garros 408
09:38 Футбол Шейх з ОАЕ може стати новим власником Ньюкасла 434

Катар - Україна: онлайн-трансляція

Сьогодні 15:30 180 0
Катар - Україна: онлайн-трансляція

Збірна України у 2-му турі чемпіонату світу U-20 зіграє проти аутсайдера квартету D збірної Катару.

Гра відбудеться сьогодні, 27 травня. Початок о 19:00.

  Не пропустіть: Україна - Катар: дивитися онлайн матч чемпіонату світу

Текстова онлайн-трансляція відбудеться на Чемпіоні, розпочинаючи з 18:45.

Нагадаємо, у першому турі збірна України перемогла, одного з фаворитів турніру, збірну США.

Збірна Катару, в свою чергу, зазнала нищівної поразки від команди Нігерії.

Чемпіонат світу 2019: календар, результати, турнірні таблиці

Джерело - Чемпіон.

#Україна, #Катар, #чемпіонат світу, #U-20
Коментарі ()