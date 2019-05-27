Збірна України у 2-му турі чемпіонату світу U-20 зіграє проти аутсайдера квартету D збірної Катару.
Гра відбудеться сьогодні, 27 травня. Початок о 19:00.
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Текстова онлайн-трансляція відбудеться на Чемпіоні, розпочинаючи з 18:45.
Нагадаємо, у першому турі збірна України перемогла, одного з фаворитів турніру, збірну США.
Збірна Катару, в свою чергу, зазнала нищівної поразки від команди Нігерії.
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Джерело - Чемпіон.