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Став відомим склад збірної України на матч проти Катару

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Став відомим склад збірної України на матч проти Катару

Сьогодні, 27-го травня, збірна України U-20 продовжить свій виступ на молодіжному чемпіонаті світу, який відбувається в Польщі. У другій грі підопічні Олександра Петракова зіграють з однолітками з Катару.

  Актуально: Чемпіонат світу 2019: календар, результати, турнірні таблиці 

Тренер національної команди визначився зі складом на поєдинок.

 Також: Катар - Україна: анонс і прогноз на матч чемпіонату світу 

Чемпіонат світу U-20

Група С

27 травня

Україна U-20: Лунін, Конопля, Бондар, Попов, Бескоровайний, Хахльов, Корнієнко, Цітаішвілі, Мусолітін, Булеца, Супряга

В запасі: Кучерук, Різник, Снурніцин, Сафронов, Кащук, Дришлюк, Веремієнко, Чех, Сікан, Устименко

У першому матчі на турнірі команда Олександра Петракова обіграла США 2:1.

Джерело - Чемпіон.

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