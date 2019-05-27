Став відомим склад збірної України на матч проти Катару

Сьогодні, 27-го травня, збірна України U-20 продовжить свій виступ на молодіжному чемпіонаті світу, який відбувається в Польщі. У другій грі підопічні Олександра Петракова зіграють з однолітками з Катару.

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Тренер національної команди визначився зі складом на поєдинок.

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Чемпіонат світу U-20

Група С

27 травня

Україна U-20: Лунін, Конопля, Бондар, Попов, Бескоровайний, Хахльов, Корнієнко, Цітаішвілі, Мусолітін, Булеца, Супряга

В запасі: Кучерук, Різник, Снурніцин, Сафронов, Кащук, Дришлюк, Веремієнко, Чех, Сікан, Устименко

У першому матчі на турнірі команда Олександра Петракова обіграла США 2:1.

Джерело - Чемпіон.