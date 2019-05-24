Уругвай переміг Норвегію, Нігерія розгромила Катар. Результати матчів чемпіонату світу U-20

Сьогодні, 24-го травня, в Польщі відбулися матчі молодіжного (команди U-20) чемпіонату світу.
Актуально: Чемпіонат світу 2019: календар, результати, турнірні таблиці
Чемпіонат світу
Група C
Гондурас - Нова Зеландія 0:5 (0:3)
Голи: 0:1 - 8 Дієго (авт.), 0:2 - 17 Вейн, 0:3 - 27 Вейн, 0:4 - 51 Сінгх, 0:5 - 90+1 Конрой
Уругвай - Норвегія 3:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 21 Нуньєз, 2:0 - 29 Гінелла, 2:1 - Борчгревінк, 3:1 - 87 Родрігес
Група D
Катар - Нігерія 0:4 (0:2)
Голи: 0:1 - 12 Ефіом, 0:2 - 24 Оффіа, 0:3 - 68 Деле-Баширу, 0:4 - 74 Салаудін
Нагадаємо, що Сенегал розгромив Таїті.
Джерело - Чемпіон.