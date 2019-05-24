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Уругвай переміг Норвегію, Нігерія розгромила Катар. Результати матчів чемпіонату світу U-20

Вчора 23:42 438 0
Уругвай переміг Норвегію, Нігерія розгромила Катар. Результати матчів чемпіонату світу U-20

Сьогодні, 24-го травня, в Польщі відбулися матчі молодіжного (команди U-20) чемпіонату світу.

  Актуально: Чемпіонат світу 2019: календар, результати, турнірні таблиці

Чемпіонат світу

Група C

Гондурас - Нова Зеландія  0:5 (0:3)

Голи: 0:1 - 8 Дієго (авт.), 0:2 - 17 Вейн, 0:3 - 27 Вейн, 0:4 - 51 Сінгх, 0:5 - 90+1 Конрой

Уругвай - Норвегія 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 21 Нуньєз, 2:0 - 29 Гінелла, 2:1 - Борчгревінк, 3:1 - 87 Родрігес

Група D

Катар - Нігерія 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 12 Ефіом, 0:2 - 24 Оффіа, 0:3 - 68 Деле-Баширу, 0:4 - 74 Салаудін

Нагадаємо, що Сенегал розгромив Таїті.

Джерело - Чемпіон.

#U-20, #Чемпіонат світу U-20
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