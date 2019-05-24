Україна - США 2:1. Як це було

24 травня, Бельсько-Бяла, Міський стадіон, 21:30

Збірна України U-20 - Збірна США U-20

Чемпіонат світу - 2019, група D

Завершився матч! Молодіжна збірна Україна перемогла в першому матчі чемпіонату світу.

90' Вище воріт полетів м'яч після удару.

90' Супряга здорово поборовся за м'яч на половині збірної США. Дуже непоганий стандарт заробила Україна.

90' 4 хвилини додав арбітр до основного часу.

88' У складі збірної США відбулася заміна. Замість Конрада Де ла Фуенте на поле вийшов Джастін Реннікс.

85' Супряга на лівому фланзі досить жорстко зіграв проти Кейти, Магетт Н'Діає дав свисток, але на цей раз вирішив обійтися без жовтої картки.

83' Де ла Фуенте перестарався в боротьбі за м'яч на правому куті штрафного майданчика і в підсумку порушив правила проти Бондаря

82' У складі збірної України відбулася заміна. Замість Георгія Цитаішвілі на поле вийшов Олексій Кащук.

81' Дест з правого флангу виконав подачу в центр штрафного майданчика, захисники збірної України виграли боротьбу за верховий м'яч.

80' Реал з лівого флангу виконав передачу до лінії воротарського, Лунін впевнено зіграв на виході і забрав м'яч в руки.

79' Гравець збірної США Крістофер Дуркін отримав жовту картку за грубу гру в центрі поля проти Цітаішвілі.

78' Гольовий момент створює збірна США. Помікал пройшов вперед по лівому флангу, а потім виконав передачу до центру штрафного майданчика, Дуркін в дотик пробив у лівий кут воріт, штанга врятувала Україну від великих неприємностей.

77' У складі збірної України відбулася заміна. Замість Сергія Булеци на поле вийшов Денис Устименко.

76' Цитаішвілі з правого флангу трохи змістився в центр, а потім пробив по воротах з-за меж штрафного майданчика, м'яч полетів трохи в сторону від мети.

74' Веа намагається якось зараз імпровізувати, але особливої підтримки від партнерів в атаці Тімоті не отримує.

73' Булеца зачепився за м'яч на половині поля збірної США, а потім виконав передачу на лівий кут штрафного майданчика, захисники збірної США зіграли на цей раз без помилок і м'яч перехопили.

72' Замість Крістофера Глостера на поле вийшов Меттью Реал.

70' Захисник збірної США Крістофер Глостер отримав пошкодження в боротьбі за м'яч у центрі поля, після виходу на поле лікаря збірної США стало ясно, що йому потрібна заміна.

69' У складі збірної США відбулася заміна. Замість Брандона Серванія на поле вийшов Себастьян Сото

68' Лунін при введенні м'яча в гру ударом від воріт не найкращим чином відправив його на правий фланг, Дест головою виконав передачу на Де ла Фуенте, на щастя збірної України Конрад не встиг вийти з офсайду.

67' Де ла Фуенте пройшов вперед по правому флангу, а потім виконав передачу до лінії штрафного майданчика, Бондар зіграв уважно і м'яч перехопив.

66' Гравці збірної України перехопили м'яч в центрі поля, а далі Супряга сам по центру пройшов до штрафного майданчика збірної США, але передача до лінії воротарського на Мусолітіна у Владислава не вийшла, м'яч в підсумку дістався Скотту.

64' Цитаішвілі пройшов уперед по правому флангу, а потім виконав передачу в центр штрафного майданчика, Булеца зовсім трохи не встиг до м'яча для удару по воротах.

62' Небезпечну контратаку ледь не отримала збірна України на свої ворота. Веа активно біг вперед, довелося Валерію Бондарю збивати форварда збірної США, за зрив атаки капітан збірної України отримав жовту картку.

61' Абубакар Кейта отримав невелике ушкодження, але після паузи захисник збірної США піднявся і показав, що він готовий грати далі.

60' Хахльов виконав передачу до штрафного майданчика збірної США з центру поля, Скотт вибіг за межі штрафного і вибив м'яч в аут, але при цьому влетів у Кейта.

59' Мусолітін з лівого флангу виконав подачу в штрафний майданчик, Дест встиг підставити ногу, м'яч полетів в аут.

57' Невдала подача пішла, Попов не дотягнувся до м'яча на дальній стійці.

56' Небезпечний штрафний заробили гравці збірної України на правому фланзі.

52' Гравець збірної США Алексіс Мендес отримав жовту картку за грубу гру на своїй половині поля проти Коноплі.

51' ГООООЛ! Збірна України виходить вперед. Булеца подав з кутового і Попов чудово вистрибнув і переправив м'яч у ворота.

49' Веа виконав передачу до штрафного майданчика збірної України на хід Мендесу, українці зіграли уважно і м'яч перехопили.

47' Цитаішвілі пробивав з дальньї дистанції, але влучив у поперечину. Пощастило супернику у цьому моменті.

46' Граці США пасом з центра поля розпочали другий тайм.

Нічого не вдалося створити на кутовому, на цьому і завершилася перша половина матчу.

45' Непогану атаку створили гравці збірної України, але лише кутовий вдалося заробити.

45' Одну хвилину додав арбітр до першого тайму.

44' Мендес пробивав здалеку, але Лунін перевів м'яч на кутовий.

43' Циташвілі непогано розвивав контратаку, але віддав неточний пас на Супрягу.

41' Корнієнко пробивав здалека, але дуже не влучно.

39' Більше захищаються останнім часом гравці збірної України, чимало подач і ударів виконують американці.

37' З дальньої відстані пробивав гравець збірної США, але трохи не влучив у площину воріт.