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Катар - Україна 0:1. Як це було

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Катар - Україна 0:1. Як це було

Завершився матч. Україна показала не дуже видовищну гру, але як кажуть, перемога не пахне.

90' Нічого не вдається створити Катару в меншості.

90' Три хвилини додав арбітр до основного часу.

88' Кащук вийшов сам на сам і перекидував голкіпера, але пробив не точно, щей опинився в офсайді.

86' Тепер збірна Україна в більшості, потрібно лише її реалізувати.

85' Насір Пір Бакш отримав пряму червону картку за дуже небезпечний підкат!

83' Конопля справа прострілив до ближньої штанги. Сікан зумів підставити ногу, але м'яч від неї пролетів поруч зі штангою.

81' Відбиваються гравці збірної України на останніх хвилинах, намагаючись зберегти рахунок матчу.

80' У Корнієнко зліва подача не вийшла. М'яч по дуже високій траєкторії полетів за ворота.

79' Сікан у центрі поля ззаду врізався в Аль-Мінхалі.

78' Конопля справа змістився трохи до центру і з п'ятнадцяти метрів пробив поруч з дальньою стійкою.

76' Збірна Катару починає діяти активніше, до чого її змушує поточний рахунок у матчі. Поки всі дії проходять далеко від української штрафної площі.

74' Остання заміна в складі збірної України: Данило Сікан з'явився на полі замість Сергія Булеци.

72' Удар Кащука з лінії штрафного майданчика заблокував Елліс.

71' Мохаммед по лівому флангу відправив вперед Абдурісагу, але Юсуф упустив м'яч за межі поля. 

68' Конопля за грубий підкат ззаду в центрі поля проти Абдурісаги отримав жовту картку.

65' Довгий закид по лівому флангу на Абдурісага неточний. Лунін вискочив до кута штрафного майданчика і першим опинився біля м'яча.

63' Після забитого голу гра заспокоїлася, а Катар почав быльше контролювати м'яч.

61' Пошкодження зазнав Георгій. На полі з'явився Олексій Кащук.

60' Цитаішвілі лежить на газоні, медики вийшли на допомогу українцю.

59' ГОООООЛ! Україна виходить уперед. Цитаішвілі подав кутовий, м'яч відскочив до Булеци, який подав у центр штрафного майданчика на Попова, який відзначився у другому матчі поспіль.

55' Заміна у складі збірної Катару: замість Абдулли Аль-Мусури на поле вийшов Нашим Алі-Абдуллатіф.

54' Ще одна небезпечна атака пройшла від наших хлопців, Конопля намагався прострілити, але м'яч зрізався і воротар парирував крос.

52' Той же Булеца подавав з кутового, Цитаішвілі вдалося пробити, але м'яч заблокували захисники, потім Геогрій сфолив у штрафному суперника.

51' Булеца пробивав зі штрафного, але голкіпер перевів м'яч на кутовий.

49' Цитаішвілі вийшов на ударну позицію, але пробити не вийшло, м'яч повільно докотився до рук голкіпера.

48' Гостро атакували гравці збірної України, але заключний пас не вдався і наступ захлинувся.

47' Відбулася заміна в складі збірної України: Максим Чех вийшов на поле замість Олексія Хахльова.

46' Збірна України розпочинає другий тайм передачою з центра поля.

Завершилася перша половина гри. Майже не було моментів у команд, чекаємо на другий тайм.

45' Не вдається наприкінці тайму зачепитися за м'яч українцям, контролюють гру номінальні господарі.

45' Дві хвилини додав суддя до першої половини гри.

43' Виконав подачу сам Георгій, Попов пробив, але вище воріт.

41' Ще один небезпечний штрафний заробив Цитаішвілі на правому фланзі.

39' Булеца здорово побачив ривок Коноплі по правому флангу і вчасно видав довгий пас. Ось тільки Юхим не зміг пройти Аль-Мінхалі.

37' Шахпутра зліва зі штрафного навісив до воріт. Катарські гравці вгорі поборолися, але нанести удар не змогли.

35' Аль-Мінхалі тепер потрібує допомоги медиків. Знову невелика пауза в матчі.

34' Булеца від кутового прапорця навісив на ближню штангу. М'яч вибили на Мусолітіна, який з льоту з двадцяти одного метра пробив вище воріт.

33' Корнієнко з Безкоровайний на лівому фланзі заробили тільки аут і змушені були відійти під тиском суперника на свою половину поля.

31' Цитаішвілі виконав кутовий удар. М'яч на малій висоті прилетів до ближньої штанги і був спокійно вибитий катарським захисниками.

28' Ваад отримав травму у верховій боротьбі в чужій штрафній площі. Потрібна допомога медиків на полі.

24' Хахльов у центрі поля вдарив по ногах Шахпутра і отримав першу жовту картку в матчі.

22' Шахпутра по центру просунувся вперед і з двадцяти чотирьох метрів завдав удару. Після рикошету м'яч по високій дузі прилетів у руки Луніну.

20' Супряга не зміг зробити точну передачу на партнера після сильного закидання вперед від Попова.

18' Тривалий час м'яч знаходиться в центрі поля, обидві команди контролюють м'яч, однак без просування вперед.

15' Абдула пробивав по воротах Луніна, але Корнієнко заблокував удар.

14' Прострілював Юсуф у центр штрафного майданчика, але захисники нашої збірної вибили м'яч подалі.

13' Вирішили розіграти корнер гравці збірної України, Хахльов пробив з дальньої дистанції, але снаряд полетів вище воріт.

12' Непоганий крос виконував Корнієнко, але захисник Катару перевів м'яч на кутовий.

10' Хахльов пробивав, але трохи не влучив у площину воріт.

9' Небезпечний штрафний поблизу воріт Катара заробив Цитаішвілі.

7' На виході впевнено зіграв воротар української збірної, вибивши м'яч кулаками подалі.

6' Абдурісаг пробив з дальньої дистанції, але Лунін перевів м'яч на кутовий.

5' Шахпутра занадто агресивно пішов у відбір на чужій половині поля і порушив правила.

3' Активніше розпочали поєдинок українці, доводиться фолити супернику в центрі, щоб зупунити позиційні атаки наших хлопців.

1' Матч розпочався!

Нещодавно Ярмоленко провів перше тренування за збірну України.

Стали відомі склади команд.

Збірна України у 2-му турі чемпіонату світу U-20 зіграє проти аутсайдера квартету D збірної Катару.

Гра відбудеться сьогодні, 27 травня. Початок о 19:00.

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Текстова онлайн-трансляція відбудеться на Чемпіоні, розпочинаючи з 18:45.

Нагадаємо, у першому турі збірна України перемогла, одного з фаворитів турніру, збірну США.

Збірна Катару, в свою чергу, зазнала нищівної поразки від команди Нігерії.

Чемпіонат світу 2019: календар, результати, турнірні таблиці

Джерело - Чемпіон.

#Україна, #Катар, #чемпіонат світу, #U-20
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