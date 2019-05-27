Мій профіль
Катар - Україна 0:0. ОНЛАЙН
Сьогодні 20:00 1511
Катар - Україна: онлайн-трансляція матчу чемпіонату світу
Сьогодні 18:59 1078
Ястремська програла у першому колі Ролан Гарросу
Сьогодні 18:06 380
Рекорд Ястремської і феноменальний прорив Костюк. Оновлений рейтинг WTA
Сьогодні 15:51 852
Визначилися учасники групового етапу Ліги чемпіонів 2019/20
Сьогодні 11:51 2051
Катар - Україна: анонс і прогноз на матч чемпіонату світу
Сьогодні 06:48 1685
Чемпіонат світу 2019: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 00:10 6912
Розклад матчів збірної України на чемпіонаті світу U-20
Сьогодні 00:00 4300
Світоліна перемогла Вільямс на Roland Garros
Вчора 19:39 3259 1
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин
Вчора 13:48 4049
Навколо спорту
Блоги
Фото гравців Валенсії з Кубком Короля стало вірусним через одну деталь
Фото гравців Валенсії з Кубком Короля стало вірусним через одну деталь Максим Буйдин
Сьогодні 19:36 232
Ярмоленко провів перше тренування за збірну України
Ярмоленко провів перше тренування за збірну України Максим Буйдин
Сьогодні 17:28 587
Неймовірне промо фінальної серії НХЛ
Неймовірне промо фінальної серії НХЛ Valeriy Ruchka
Сьогодні 16:10 333
Коноплянка виконав бісіклету на тренуванні збірної
Коноплянка виконав бісіклету на тренуванні збірної Максим Буйдин
Сьогодні 15:27 613
За який топ-клуб міг грати Ярмоленко, вечеря з Анчелотті, дружба з Шевченком - Бомбардир
За який топ-клуб міг грати Ярмоленко, вечеря з Анчелотті, дружба з Шевченком - Бомбардир Максим Буйдин
Сьогодні 15:15 695
Шовковський шокував своїм зовнішнім виглядом на дні народженні відомого байкера
Шовковський шокував своїм зовнішнім виглядом на дні народженні відомого байкера Valeriy Ruchka
Вчора 11:21 1436
У Нідерладах арбітр забив гол за одну з команд
У Нідерладах арбітр забив гол за одну з команд Valeriy Ruchka
Вчора 08:30 1453
Легкоатлетка з Німеччини визнана найсексуальнішою спортсменкою світу
Легкоатлетка з Німеччини визнана найсексуальнішою спортсменкою світу Valeriy Ruchka
25.05.2019 18:11 2170
Гравці МЮ повторили легендарний гол Сульшера у ворота Баварії
Гравці МЮ повторили легендарний гол Сульшера у ворота Баварії Максим Буйдин
25.05.2019 14:49 1196
Жахливий фінал для Шевченка. 14 років тому Ліверпуль виграв у Мілана Лігу чемпіонів
Жахливий фінал для Шевченка. 14 років тому Ліверпуль виграв у Мілана Лігу чемпіонів Valeriy Ruchka
25.05.2019 14:02 979
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:00 Футбол Катар - Україна 0:0. ОНЛАЙН 1511
19:59 Футбол Віллаш-Боаш очолить Марсель 147
19:40 Стрільба Костевич виграла срібло на етапі Кубка світу 195
19:36 Блог Фото гравців Валенсії з Кубком Короля стало вірусним через одну деталь 232
19:27 Футбол Астон Вілла повернеться в АПЛ 266
19:15 Футбол Карпати підтвердили відставку Фабрі 261
18:59 Футбол Катар - Україна: онлайн-трансляція матчу чемпіонату світу 1078
18:58 Хокей Бостон - Сент-Луїс: розклад матчів фінальної серії НХЛ 255
18:32 Теніс Стаховський прогнозовано поступився Сімону на Roland Garros 254
18:19 Футбол Став відомим склад збірної України на матч проти Катару 651
18:06 Теніс Ястремська програла у першому колі Ролан Гарросу 380
17:56 Футбол Зідан хоче залишити Рамоса в Реалі 324
17:35 Легка атлетика Український біговий клуб за три роки підготував понад 30 марафонців 262
17:28 Блог Ярмоленко провів перше тренування за збірну України 587
17:15 Футбол Матч Олександрія - Динамо розсудить Можаровський. Суддівські призначення на 32-й тур УПЛ 484
16:30 Теніс Стаховський - Сімон: онлайн-трансляція матчу Roland Garros 552
16:30 Футбол Карпати залишилися без головного тренера 394
16:10 Блог Неймовірне промо фінальної серії НХЛ 333
16:00 Теніс Ястремська - Суарес Наварро: онлайн-трансляція матчу Roland Garros 2706 1
15:51 Теніс Рекорд Ястремської і феноменальний прорив Костюк. Оновлений рейтинг WTA 852
15:31 Баскетбол Тренер Торонто очолить збірну Канади на чемпіонаті світу з баскетболу 238
15:27 Блог Коноплянка виконав бісіклету на тренуванні збірної 613
15:15 Блог За який топ-клуб міг грати Ярмоленко, вечеря з Анчелотті, дружба з Шевченком - Бомбардир 695
15:11 Футбол Шевченко викликав до збірної України 34-річного голкіпера 1151
14:51 Футбол Неймар хоче отримувати 1,3 млн євро в Реалі 1140

Катар - Україна 0:0. ОНЛАЙН

Сьогодні 20:00 1511 0
Катар - Україна 0:0. ОНЛАЙН

55' Заміна у складі збірної Катару: замість Абдулли Аль-Мусури на поле вийшов Нашим Алі-Абдуллатіф.

54' Ще одна небезпечна атака пройшла від наших хлопців, Конопля намагався прострілити, але м'яч зрізався і воротар парирував крос.

52' Той же Булеца подавав з кутового, Цитаішвілі вдалося пробити, але м'яч заблокували захисники, потім Геогрій сфолив у штрафному суперника.

51' Булеца пробивав зі штрафного, але голкіпер перевів м'яч на кутовий.

49' Цитаішвілі вийшов на ударну позицію, але пробити не вийшло, м'яч повільно докотився до рук голкіпера.

48' Гостро атакували гравці збірної України, але заключний пас не вдався і наступ захлинувся.

47' Відбулася заміна в складі збірної України: Максим Чех вийшов на поле замість Олексія Хахльова.

46' Збірна України розпочинає другий тайм передачою з центра поля.

Завершилася перша половина гри. Майже не було моментів у команд, чекаємо на другий тайм.

45' Не вдається наприкінці тайму зачепитися за м'яч українцям, контролюють гру номінальні господарі.

45' Дві хвилини додав суддя до першої половини гри.

43' Виконав подачу сам Георгій, Попов пробив, але вище воріт.

41' Ще один небезпечний штрафний заробив Цитаішвілі на правому фланзі.

39' Булеца здорово побачив ривок Коноплі по правому флангу і вчасно видав довгий пас. Ось тільки Юхим не зміг пройти Аль-Мінхалі.

37' Шахпутра зліва зі штрафного навісив до воріт. Катарські гравці вгорі поборолися, але нанести удар не змогли.

35' Аль-Мінхалі тепер потрібує допомоги медиків. Знову невелика пауза в матчі.

34' Булеца від кутового прапорця навісив на ближню штангу. М'яч вибили на Мусолітіна, який з льоту з двадцяти одного метра пробив вище воріт.

33' Корнієнко з Безкоровайний на лівому фланзі заробили тільки аут і змушені були відійти під тиском суперника на свою половину поля.

31' Цитаішвілі виконав кутовий удар. М'яч на малій висоті прилетів до ближньої штанги і був спокійно вибитий катарським захисниками.

28' Ваад отримав травму у верховій боротьбі в чужій штрафній площі. Потрібна допомога медиків на полі.

24' Хахльов у центрі поля вдарив по ногах Шахпутра і отримав першу жовту картку в матчі.

22' Шахпутра по центру просунувся вперед і з двадцяти чотирьох метрів завдав удару. Після рикошету м'яч по високій дузі прилетів у руки Луніну.

20' Супряга не зміг зробити точну передачу на партнера після сильного закидання вперед від Попова.

18' Тривалий час м'яч знаходиться в центрі поля, обидві команди контролюють м'яч, однак без просування вперед.

15' Абдула пробивав по воротах Луніна, але Корнієнко заблокував удар.

14' Прострілював Юсуф у центр штрафного майданчика, але захисники нашої збірної вибили м'яч подалі.

13' Вирішили розіграти корнер гравці збірної України, Хахльов пробив з дальньої дистанції, але снаряд полетів вище воріт.

12' Непоганий крос виконував Корнієнко, але захисник Катару перевів м'яч на кутовий.

10' Хахльов пробивав, але трохи не влучив у площину воріт.

9' Небезпечний штрафний поблизу воріт Катара заробив Цитаішвілі.

7' На виході впевнено зіграв воротар української збірної, вибивши м'яч кулаками подалі.

6' Абдурісаг пробив з дальньої дистанції, але Лунін перевів м'яч на кутовий.

5' Шахпутра занадто агресивно пішов у відбір на чужій половині поля і порушив правила.

3' Активніше розпочали поєдинок українці, доводиться фолити супернику в центрі, щоб зупунити позиційні атаки наших хлопців.

1' Матч розпочався!

Нещодавно Ярмоленко провів перше тренування за збірну України.

Стали відомі склади команд.

Збірна України у 2-му турі чемпіонату світу U-20 зіграє проти аутсайдера квартету D збірної Катару.

Гра відбудеться сьогодні, 27 травня. Початок о 19:00.

  Не пропустіть: Україна - Катар: дивитися онлайн матч чемпіонату світу

Текстова онлайн-трансляція відбудеться на Чемпіоні, розпочинаючи з 18:45.

Нагадаємо, у першому турі збірна України перемогла, одного з фаворитів турніру, збірну США.

Збірна Катару, в свою чергу, зазнала нищівної поразки від команди Нігерії.

Чемпіонат світу 2019: календар, результати, турнірні таблиці

Джерело - Чемпіон.

#Україна, #Катар, #чемпіонат світу, #U-20
Коментарі ()