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Україна - США: онлайн-трансляція

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Україна - США: онлайн-трансляція
Чемпіонат світу - 2019, група D
24 травня, Бельсько-Бяла, Міський стадіон, 21:30.
 
Збірна України U-20 - Збірна США U-20

У стартовому поєдинку чемпіонату світу - 2019 збірна України U-20 зіграє проти однолітків із США.

Матч відбудеться 24 травня, о 21:30.

Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію, розпочинаючи з 21:15.

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Нагадаємо, що крім українців та американців у квартеті D також зіграють команди Нігерії і Катару.

Гра першого туру Катар - Нігерія відбудеться трохи раніше о 19:00.

Чемпіонат світу 2019: календар, результати, турнірні таблиці

 

Джерело - Чемпіон.

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