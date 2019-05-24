Україна - США: онлайн-трансляція

Чемпіонат світу - 2019, група D
24 травня, Бельсько-Бяла, Міський стадіон, 21:30.
Збірна України U-20 - Збірна США U-20
У стартовому поєдинку чемпіонату світу - 2019 збірна України U-20 зіграє проти однолітків із США.
Матч відбудеться 24 травня, о 21:30.
Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію, розпочинаючи з 21:15.
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Нагадаємо, що крім українців та американців у квартеті D також зіграють команди Нігерії і Катару.
Гра першого туру Катар - Нігерія відбудеться трохи раніше о 19:00.
Чемпіонат світу 2019: календар, результати, турнірні таблиці
Джерело - Чемпіон.