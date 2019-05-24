Мій профіль
Україна - США: анонс і прогноз на матч чемпіонату світу U-20
Сьогодні 06:48 611
Чемпіонат світу 2019: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 00:00 1490
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин
Вчора 18:42 3217
Розклад матчів збірної України на чемпіонаті світу U-20
Вчора 16:10 1637
Ястремська обіграла француженку та вийшла у півфінал Страсбурга
Вчора 15:15 796
Навалка може очолити Динамо
Вчора 14:57 1548
Динамо проведе переговори з іноземним тренером
Вчора 14:07 1315
Ястремська - Ферро: онлайн-трансляція
Вчора 14:04 1075
На чемпіонаті світу відбудеться епічне протистояння США - Росія: анонс і прогноз матчу плей-оф
Вчора 13:55 822
Динамо відмовилося продавати Циганкова в Наполі
Вчора 13:02 1372
Навколо спорту
Блоги
Беленюк нарешті змусив Міністерство виплатити призові за чемпіонат Європи
Беленюк нарешті змусив Міністерство виплатити призові за чемпіонат Європи Максим Буйдин
21.05.2019 15:44 1184
5 епізодів з життя Нікі Лауди, про які ви могли не знати
5 епізодів з життя Нікі Лауди, про які ви могли не знати Максим Буйдин
21.05.2019 14:19 1106
Динамо при Суркісу витратило більше за Шахтар, Калитвинцев у збірній - ТаТоТаке
Динамо при Суркісу витратило більше за Шахтар, Калитвинцев у збірній - ТаТоТаке Максим Буйдин
21.05.2019 13:40 1096
Гвардіола відсвяткував завершення сезону в Англії запальним танцем
Гвардіола відсвяткував завершення сезону в Англії запальним танцем Serhii Zaitsev
21.05.2019 10:30 1900
У Мережу потрапило відео, на якому дружина Рамоса повністю роздяглася на камеру
У Мережу потрапило відео, на якому дружина Рамоса повністю роздяглася на камеру Максим Буйдин
21.05.2019 07:10 3901
Новини
Стрічка Популярні Коментують
08:41 Хокей Росія зіграє з Фінляндією у півфіналі чемпіонату світу, Канада - з Чехією 34
08:23 Баскетбол Багатскіс став новим головним тренером збірної України та Київ-Баскета 435
08:11 Баскетбол Торонто втретє поспіль переміг Мілуокі і повів 3-2 в серії 180
08:00 Футбол Україна - США: дивитися онлайн матч чемпіонату світу 403
07:50 Футбол Прикарпаття поступилося Бразі в товариському матчі 420
07:30 Хокей Фінляндія - Швеція 5:4. Огляд матчу 638
06:48 Футбол Україна - США: анонс і прогноз на матч чемпіонату світу U-20 611
06:30 Блог Роналду зустрівся з чемпіоном Формули 1 392
06:15 Хокей Чехія - Німеччина 5:1. Огляд матчу 369
01:55 Баскетбол Мілуокі - Торонто: ОНЛАЙН 912
01:34 Хокей Канада - Швейцарія - 3:2. Огляд матчу 908
01:24 Хокей Росія - США 4:3. Огляд матчу 370
00:05 Баскетбол Онлайн-трансляція матчів НБА 80450
00:00 Футбол Чемпіонат світу 2019: календар, результати, турнірні таблиці 1490
23 Травня 2019
23:59 Хокей Швеція сенсаційно поступилася Фінляндії, Чехія розгромила Німеччину. Результати матчів чемпіонату світу 839
23:49 Футбол Колумбія переграла Польщу, Японія розійшлася миром з Еквадором. Результати матчів чемпінату світу 517
23:27 Футбол Португалія і Люксембург подали апеляції у справі Мораеса 2982 1
23:06 Футбол Україна - США: команди визначилися із формою на матч 1129
22:43 Футбол Назвали найкращого тренера 30 туру УПЛ 613
22:18 Футбол Італія переграла Мексику на чемпіонаті світу 474
22:04 Футбол Чемпіонат світу U-20. Сенегал розгромив Таїті 467
21:46 Баскетбол НБА оголосила збірну всіх зірок регулярного чемпіонату 469
21:30 Футбол Оголосили заявку збірної України з міні-футболу на Кубок мера Києва 489
21:13 Теніс Світоліна розпочне Ролан Гаррос поєдинком проти Вільямс 3205 1
20:52 Футбол Олімпіакос відправили до другого дивізіону чемпіонату Греції 1172

Україна - США: анонс і прогноз на матч чемпіонату світу U-20

Сьогодні 06:48 611 0
Україна - США: анонс і прогноз на матч чемпіонату світу U-20

Чемпіонат світу U-20

24 травня, Бельсько-Бяла, Міський стадіон, 21:30.

Пряма трансляція на телеканалі UA-Перший.

Україна U-20 - США U-20

Збірна України U-20 стартує на молодіжному чемпіонаті світу, який проходить у Польщі. У першій грі підопічні Олександра Петракова зіграють з однолітками з США. Гра відбудеться в п'ятницю, 24 травня. Початок зустрічі о 21:30.

Українська молодіжка в четвертий раз у своїй історії зіграє на чемпіонаті світу. Команда Олександра Петракова заробила право участі на Мундіалі ще на чемпіонаті Європи для 19-річних. Тоді українці поступилися у півфіналі майбутнім чемпіонам, португальцям. На чемпіонаті світу Україна U-20 потрапила до квартету D, де зіграє з колективами США, Нігерії і Катару. Однозначно, збірна намагатиметься вийти в наступний етап турніру. Для цього потрібно займати топ-2 місце в своїй групі. Втім, навіть третя позиція збереже шанс на вихід далі, адже чотири кращі команди з шести, які зайняли треті місця, вийдуть у плей-оф.

На старті турніру українці зіграють з командою США. Американці є чемпіонами своєї Конфедерації. Традиційно збірна з-за океану сповідує силовий і атлетичний футбол. Під час підготовки команда США грала дуже впевнено. Американці перемогли команди Коста-Ріки, Гондурасу, Мексики, Японії. Також зіграли внічию з традиційно сильними французами (2:2).

У цілому в групі D немає явного фаворита, всі чотири команди не мають у своєму складі зірок, які б стабільно грали в серйозних клубах. Тому боротьба за вихід у плей-оф очікується запекла.

Збірна України вже другий Мундіаль поспіль гратиме під керівництвом Олександра Петракова. Тоді, у 2015-му році українці завершили змагання в 1/8 фіналу. Відзначимо, що українська молодіжка завжди виходила з групи на чемпіонаті світу, але далі 1/8 доходити не вдавалося. У 2015-му українську команду за собою вів Віктор Коваленко. Зараз найгучніше ім'я у складі - Андрій Лунін. За статусом воротар збірної України найвідоміший гравець серед обох команд. Варто зазначити, що Олександр Петраков не дочекався Віктора Миколенка. Тому тягар лідерства в команді на себе повинні взяти Цитаїшвілі, Булеца і Супряга.

  Актуально: Розклад матчів збірної України на чемпіонаті світу U-20

Під час підготовки збірна України в березні здобула дві перемоги над командами Південної Кореї (1:0) і Уругваю (2:1). В останньому спарингу українці не змогли обіграти однолітків з ПАР (1:1).

Між собою Україна і США грали всього двічі. У 2015-му році на чемпіонаті світу українська молодіжка здобула впевнену перемогу - 3:0. До цього була зафіксована нічия.

Тренерський штаб збірної України U-20 робить обережні заяви напередодні турніру. Олександр Петраков сказав, що для України вихід до фінальної частини турніру - вже успіх. Проте, перед командою він ставить завдання - вийти з групи. Про це також говорять і футболісти команди.

Букмекери вважають невеликим фаворитом команду США. На перемогу американців коефіцієнт - 2.37. Успіх України оцінюють в 3.008. Варіант нічиї - 3.42.

  Також: Чемпіонат світу 2019: календар, результати, турнірні таблиці

Прогноз від Чемпіона: 1:1

Джерело - Чемпіон.

#Україна, #США, #Чемпіонат світу U-20
Коментарі ()