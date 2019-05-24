Україна - США: анонс і прогноз на матч чемпіонату світу U-20

Чемпіонат світу U-20

24 травня, Бельсько-Бяла, Міський стадіон, 21:30.

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Україна U-20 - США U-20

Збірна України U-20 стартує на молодіжному чемпіонаті світу, який проходить у Польщі. У першій грі підопічні Олександра Петракова зіграють з однолітками з США. Гра відбудеться в п'ятницю, 24 травня. Початок зустрічі о 21:30.

Українська молодіжка в четвертий раз у своїй історії зіграє на чемпіонаті світу. Команда Олександра Петракова заробила право участі на Мундіалі ще на чемпіонаті Європи для 19-річних. Тоді українці поступилися у півфіналі майбутнім чемпіонам, португальцям. На чемпіонаті світу Україна U-20 потрапила до квартету D, де зіграє з колективами США, Нігерії і Катару. Однозначно, збірна намагатиметься вийти в наступний етап турніру. Для цього потрібно займати топ-2 місце в своїй групі. Втім, навіть третя позиція збереже шанс на вихід далі, адже чотири кращі команди з шести, які зайняли треті місця, вийдуть у плей-оф.

На старті турніру українці зіграють з командою США. Американці є чемпіонами своєї Конфедерації. Традиційно збірна з-за океану сповідує силовий і атлетичний футбол. Під час підготовки команда США грала дуже впевнено. Американці перемогли команди Коста-Ріки, Гондурасу, Мексики, Японії. Також зіграли внічию з традиційно сильними французами (2:2).

У цілому в групі D немає явного фаворита, всі чотири команди не мають у своєму складі зірок, які б стабільно грали в серйозних клубах. Тому боротьба за вихід у плей-оф очікується запекла.

Збірна України вже другий Мундіаль поспіль гратиме під керівництвом Олександра Петракова. Тоді, у 2015-му році українці завершили змагання в 1/8 фіналу. Відзначимо, що українська молодіжка завжди виходила з групи на чемпіонаті світу, але далі 1/8 доходити не вдавалося. У 2015-му українську команду за собою вів Віктор Коваленко. Зараз найгучніше ім'я у складі - Андрій Лунін. За статусом воротар збірної України найвідоміший гравець серед обох команд. Варто зазначити, що Олександр Петраков не дочекався Віктора Миколенка. Тому тягар лідерства в команді на себе повинні взяти Цитаїшвілі, Булеца і Супряга.

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Під час підготовки збірна України в березні здобула дві перемоги над командами Південної Кореї (1:0) і Уругваю (2:1). В останньому спарингу українці не змогли обіграти однолітків з ПАР (1:1).

Між собою Україна і США грали всього двічі. У 2015-му році на чемпіонаті світу українська молодіжка здобула впевнену перемогу - 3:0. До цього була зафіксована нічия.

Тренерський штаб збірної України U-20 робить обережні заяви напередодні турніру. Олександр Петраков сказав, що для України вихід до фінальної частини турніру - вже успіх. Проте, перед командою він ставить завдання - вийти з групи. Про це також говорять і футболісти команди.

Букмекери вважають невеликим фаворитом команду США. На перемогу американців коефіцієнт - 2.37. Успіх України оцінюють в 3.008. Варіант нічиї - 3.42.

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Прогноз від Чемпіона: 1:1

Джерело - Чемпіон.