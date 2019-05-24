Україна - США: стартові склади на матч чемпіонату світу U-20

Матч Україна – США в рамках чемпіонату світу U-20 відбудеться 24 травня у Польщі на міському стадіоні.

Стартовий свисток пролунає о 21:30.

Україна – США: стартові склади команд

Україна: Лунін – Бондар, Попов, Цитаїшвілі, Хахлов, Корнієнко, Булеца, Супряга, Безкоровайний, Мусолітін, Конопля

Запасні: Сафронов, Веремієнко, Чех, Кучерук, Сікан, Дришлюк, Устименко, Снурніцин, Ріжник, Кащук

США: Скотт – Дест, Глостер, Кріс Річардс, Дуркін, Алекс Мендес, Пакстон Помикал, Веа, Абубакар Кейта, Брендон Серванья, Конрад де Ла Фуенте

Запасні: Марк МакКензі, Акінола, Себастьян Сото, Девід Очоа, Едвін Керільйо, Метт Ріал, Улі Лланез, Джастін Реннікс, Річард Ледежма, Дос Сантос

Також ви можете ознайомитися з анонсом поєдинку.

Джерело - Чемпіон.