Хведеліані: Збірна України - фаворит чемпіонату світу

Збірна України U-20 є одним з головних фаворитів чемпіонату світу, який напередодні стартував у Польщі.

Про це заявив відомий футбольний менеджер Іраклій Хведеліані.

"На мою думку, головними фаворитами Мундіалю є збірні Португалії, Франції та України", - зауважив фахівець.

Важливо: Україна - США: дивитися онлайн матч чемпіонату світу

"В українців дуже сильний склад: Лунін, Цитаїшвілі, Булеца, Супряга... Тому, українці спроможні пройти якомога далі на турнірі", - сказав Хведеліані.

Нагадаємо, 24 травня, збірна України в дебютному матчі ЧС-2019 зіграє проти збірної США.

Раніше Хведеліані назвав реальну вартість лідера Динамо Віктора Циганкова.

Джерело - Чемпіон.