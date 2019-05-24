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Україна - США 2:1. ОНЛАЙН

Сьогодні 22:00 1785 0
Україна - США 2:1. ОНЛАЙН
24 травня, Бельсько-Бяла, Міський стадіон, 21:30
 
Збірна України U-20 - Збірна США U-20
 
Чемпіонат світу - 2019, група D

52' Гравець збірної США Алексіс Мендес отримав жовту картку за грубу гру на своїй половині поля проти Коноплі.

51' ГООООЛ! Збірна України виходить вперед. Булеца подав з кутового і Попов чудово вистрибнув і переправив м'яч у ворота.

49' Веа виконав передачу до штрафного майданчика збірної України на хід Мендесу, українці зіграли уважно і м'яч перехопили.

47' Цитаішвілі пробивав з дальньї дистанції, але влучив у поперечину. Пощастило супернику у цьому моменті.

46' Граці США пасом з центра поля розпочали другий тайм.

Нічого не вдалося створити на кутовому, на цьому і завершилася перша половина матчу.

45' Непогану атаку створили гравці збірної України, але лише кутовий вдалося заробити.

45' Одну хвилину додав арбітр до першого тайму.

44' Мендес пробивав здалеку, але Лунін перевів м'яч на кутовий.

43' Циташвілі непогано розвивав контратаку, але віддав неточний пас на Супрягу.

41' Корнієнко пробивав здалека, але дуже не влучно.

39' Більше захищаються останнім часом гравці збірної України, чимало подач і ударів виконують американці.

37' З дальньої відстані пробивав гравець збірної США, але трохи не влучив у площину воріт.

34' Довго атакували українці, але Булеца пішов у обіграш і втратив м'яч.

31' Гол! Американці зрівнюють рахунок. Веа прострілив і Серванія переправив м'яч у порожні ворота. Обурений Лунін, що захисники залишили суперника наодинці.

29' Грубе порушення правил у центрі поля з боку гравця збірної США. Дуркін збив Мусолітіна, однак арбітр обмежився усним попередженням.

27' Активніше почали діяти номінальні гості, але поки що українцям вдається стримати натиск.

25' ГООООЛ! Україна відкриває рахунок у матчі. Ідеальну діагональну передачу віддав Цитаішвілі, Булеца пробив з льоту повз голкіпера і забив перший гол нашої збірної на чемпіонаті світу.

22' Контролює все більше і більше збірна України гру, але поки що не вдаєтсья створити гостроту біля воріт суперника.

18' Вирівнялася гра, але жодна команда не може дійти до завершальної стадії, все обмежується перепасовками в центрі поля.

16' Досить тривалу позиційну атаку вибудовували українці, проте до удару справа не дійшла.

14' Відбулася подача на ближню штангу, однак далі не вдалося продовжити передачу.

13' Булеца отримав м'яч у штрафному майданчику після довгої діагонгальної передачі, але лише кутовий заробив українець.

11' Вдалося нашим хлопцям трохи відвести гру від своїх воріт, хоча м'яч досі контролює збірна США.

9' Нічого не вдалося американцям створити з подачі кутового, Україна знову відбилася.

8' Конрад пробивав з дальньої дистанції, але Лунін перевів м'яч на кутовий.

7' Циташвілі збив гравця збірної США, за що отримав жовту картку.

6' Не вдається українській збірній зачепитися за м'яч і зберегти його на тривалий час.

4' Мендес з правого флангу виконав подачу в центр штрафного майданчика, захисники збірної України без особливих зусиль перехопили м'яч.

3' Американці розпочали матч першим номером, активніше контролюють м'яч, однак особливого просування вперед не спостерігається.

1' Матч розпочався!

Стали відомі стартові склади команд.

У стартовому поєдинку чемпіонату світу - 2019 збірна України U-20 зіграє проти однолітків із США.

Матч відбудеться 24 травня, о 21:30.

Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію, розпочинаючи з 21:15.

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Нагадаємо, що крім українців та американців у квартеті D також зіграють команди Нігерії і Катару.

Гра першого туру Катар - Нігерія відбудеться трохи раніше о 19:00.

Чемпіонат світу 2019: календар, результати, турнірні таблиці

 

Джерело - Чемпіон.

#Збірна України U-20, #Чемпіонат світу-2019
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