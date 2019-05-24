Україна - США: думка експерта

Сьогодні, 24 травня, збірна України U-20, грою проти США, візьме старт на чемпіонаті світу в Польщі, який розпочався напередодні.
Своєю думкою з кореспондентом Чемпіона поділився, знаний фахівець у юнацькому та молодіжному футболі, Іраклій Хведеліані.
"Звісно, перший матч на таких форумах має чи не визначне значення і це добре розуміють в таборах обох команд", - заявив спеціаліст.
"Виграти у США буде вкрай нелегко, тим більше, сполучені штти мають у своєму складі серйозних виканавців - Веа, Де ла Фуенте", - застеріг менеджер.
До речі: Хведеліані: Збірна України - фаворит чемпіонату світу
"Але я сподіваюся, що українці зможуть вдало стартувати і перемогти. Тим більше склад українців дуже досвічений. У разі перемоги, можу сказати, що завдання виходу в плей-оф буде вирішене відсотків на 60", - запевнив Хведеліані.
Нагадаємо, раніше Хведеліані назвав реальну вартість лідера Динамо Віктора Циганкова.
Джерело - Чемпіон.