Україна - США: думка експерта

Сьогодні, 24 травня, збірна України U-20, грою проти США, візьме старт на чемпіонаті світу в Польщі, який розпочався напередодні.

Своєю думкою з кореспондентом Чемпіона поділився, знаний фахівець у юнацькому та молодіжному футболі, Іраклій Хведеліані.

"Звісно, перший матч на таких форумах має чи не визначне значення і це добре розуміють в таборах обох команд", - заявив спеціаліст.

"Виграти у США буде вкрай нелегко, тим більше, сполучені штти мають у своєму складі серйозних виканавців - Веа, Де ла Фуенте", - застеріг менеджер.