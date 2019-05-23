Такого слабкого Динамо я не бачив ніколи - менеджер

Київське Динамо, у віковій категорії до 15-ти років, яке нещодавно взяло участь в турнірі імені Віталія Даресілії у Тбілісі, дуже неприємно вразило відомого футбольного менеджера Іраклія Хведеліані.
Про це розповів сам фахівець кореспонденту Чемпіона.
"Юнацька команда киян кожен рік приймає участь у турнірі, але такого слабкого Динамо я не бачив ніколи в житті", - заявив фахівець.
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"Я не дуже люблю оцінювати команду за резальтатами, тим більше у такому віці. Це футбол у буває всяке. Але з приводу цього складу я взагалі не розумію, що роблять ці гравці в такому клубі як Динамо. Динамо це не просто команда, це бренд і не лише в Україні", - підсумував Хведеліані.
Нагадаємо, раніше Хведеліані вказав реальну вартість Віктора Циганкова.
Раніше повідомлялося, що Динамо представить нову форму.
Джерело - Чемпіон.