Шахтар та Динамо зіграли внічию

У 30-му турі УПЛ Шахтар приймав столичне Динамо у Харкові.

На 36-ій хвилині Віктор Циганков точним ударом з пенальті вивів Динамо уперед. На 50-ій хвилині Тете зрівняв рахунок.

Чемпіонат України. УПЛ

30 тур

22 травня

Шахтар - Динамо 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 36 Циганков (пен.), 1:1 - 50 Тете

Шахтар: Пятов – Бутко, Кривцов, Хочолава, Матвієнко – Патрік, Маркос Антоніо – Соломон, Тете, Фернандо – Кайоде.

Запасні: Шевченко, Болбат, Ордець, Тайсон, Дентінью, Нем, Коваленко.

Динамо: Бойко – Кендзьора, Бурда, Шабанов, Сідклей – Шепелєв, Сидорчук – Циганков, Андрієвський, Де Пена – Бєсєдін.

Запасні: Бущан, Шапаренко, Гармаш, Кравченко, Алібеков, Смирний, Дуелунд.

Попередження: Хочолава (20), Циганков (22), Шепелєв (32), Алан Патрік (33), Фернандо (35), Шабанов (41), Тете (55), Дентінью (77), Шапаренко (86), Бутко (87).

Видалення: Шабанов (45+1), Хочолава (63)

Нагадаємо, що відео голів цього поєдинку ви можете переглянути на Чемпіоні.

Джерело - Чемпіон.