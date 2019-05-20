Динамо презентує нову форму 26 травня

Офіційний спортивний спонсор Динамо New Balance представить нову ігрову форму киян 26 травня, під час матчу проти ФК Львів.
Про це повідомив клуб на своїй сторінці в Інстаграм.
"Форма має ексклюзивний дизайн і витримана у фірмових кольорах клубу. Крім того, на честь 80-річчя від дня народження легендарного тренера Валерія Лобановського, на формі буде присутній його автограф ", - йдеться в заяві киян.Посмотреть эту публикацию в Instagram
26 травня під час матчу ФК “Динамо” Київ - ФК “Львів” офіційний спортивний спонсор київського клубу - New Balance, представить нову ігрову форму, в якій команда гратиме у сезоні 2019/2020. ⠀ Форма має ексклюзивний дизайн та витримана в фірмових кольорах клубу. Окрім цього, на честь 80-річчя з дня народження легендарного тренера Валерія Лобановського, на формі присутній його автограф. ⠀ Вже під час матчу, 26 травня, нову форму клубу можна буде придбати у fan-shop ФК "Динамо" Київ на НСК "Олімпійський", а у роздрібній мережі та на офіційному сайті shop-fcdk.com - з 27 травня.
Динамо співпрацює з New Balance c липня 2018 року. У нинішньому сезоні форма киян була шаблонною.
Динамо посіло друге місце в чемпіонаті України 2018/19 року. За 3 тури до фінішу кияни поступаються Шахтарю 11 очок.
Нагадаємо, Суркіс оцінив можливість запрошення в Динамо нового тренера.
Також, Контракт Де Пени з Динамо не закінчується в кінці цього сезону.
Джерело - Чемпіон.