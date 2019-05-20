Динамо презентує нову форму 26 травня

Офіційний спортивний спонсор Динамо New Balance представить нову ігрову форму киян 26 травня, під час матчу проти ФК Львів.

Про це повідомив клуб на своїй сторінці в Інстаграм.

Динамо співпрацює з New Balance c липня 2018 року. У нинішньому сезоні форма киян була шаблонною.

Динамо посіло друге місце в чемпіонаті України 2018/19 року. За 3 тури до фінішу кияни поступаються Шахтарю 11 очок.

Нагадаємо, Суркіс оцінив можливість запрошення в Динамо нового тренера.

Також, Контракт Де Пени з Динамо не закінчується в кінці цього сезону.

Джерело - Чемпіон.