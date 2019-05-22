Сабо: Хацкевича треба залишити в Динамо

Колишній головний тренер Динамо Йожеф Сабо вважає, що потрібно залишити Олександра Хацкевича біля керма киян або шукати іноземця.

Про це сказав сам експерт.

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"Я б не чіпав Хацкевича. Нехай працює. Він цілий рік займався з молоддю, і що тепер? Замість нього прийде інший тренер - Михайличенко або Калітвінцев, і все буде так само... Якщо і змінювати наставника, то потрібно запрошувати знаменитого іноземця", - сказав Сабо.

Нагадаємо, з'явилися фото нової форми Динамо.

Також, Динамо вирушило на матч проти Шахтаря з одним форвардом.

Джерело - ua-football.