Динамо вирушило на матч проти Шахтаря з одним форвардом

Нападник Динамо Артем Бєседін зможе допомогти київській команді в матчі 30-го туру УПЛ проти донецького Шахтаря.

Про це повідомляє Динамоманія.

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Разом з командою вирушили на матч хавбеки Міккель Дуелунд і Ахмед Алібеков, які напередодні зіграли за Динамо U-21. Також вирушив до Харкова і Артем Бесєдін, а от Євген Ісаєнко та Назарій Русин (який пропустить матч через дискваліфікацію) залишилися в Києві.

Таким чином, в розпорядження у Олександра Хацкевича на гру буде лише один номінальний форвард - Артем Бєсєдін.

Нагадаємо, що поєдинок Шахтар - Динамо відбудеться в середу 22 травня на ОСК Металіст в Харкові. Початок матчу о 19:30.

Джерело - dynamomania.com.