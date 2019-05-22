У понеділок, 20 травня, Динамо Київ у своєму Instagram поінформувало про близьку презентацію нової форми на сезон 2019/20. Але зображення вже з'явилися в Інтернеті.
Нагадаємо, технічним спонсором Динамо є компанія New Balance. Саме вона і розробила новий дизайн екіпірування на наступний сезон.
Домашня форма буде в білому кольорі з синіми смужками на рукавах і державним прапором на манжетах. Раніше повідомлялося, що на формі на честь 80-річчя від дня народження легендарного тренера Валерія Лобановського, буде присутній його автограф.
Гостьовий комплект форми виконаний в синіх кольорах. Кольори прапора України також присутні.
Нову екіпіровку представлять 26 травня під час матчу Динамо - ФК Львів.
Нагадаємо, Суркіс оцінив можливість запрошення в Динамо нового тренера.
Джерело - sport.ua.