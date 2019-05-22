У понеділок, 20 травня, Динамо Київ у своєму Instagram поінформувало про близьку презентацію нової форми на сезон 2019/20. Але зображення вже з'явилися в Інтернеті.

Нагадаємо, технічним спонсором Динамо є компанія New Balance. Саме вона і розробила новий дизайн екіпірування на наступний сезон.