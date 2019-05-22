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З'явилися фото нової форми Динамо

Сьогодні 10:54 1203 0
З'явилися фото нової форми Динамо
У понеділок, 20 травня, Динамо Київ у своєму Instagram поінформувало про близьку презентацію нової форми на сезон 2019/20. Але зображення вже з'явилися в Інтернеті.
 
Нагадаємо, технічним спонсором Динамо є компанія New Balance. Саме вона і розробила новий дизайн екіпірування на наступний сезон.
 
Домашня форма буде в білому кольорі з синіми смужками на рукавах і державним прапором на манжетах. Раніше повідомлялося, що на формі на честь 80-річчя від дня народження легендарного тренера Валерія Лобановського, буде присутній його автограф.
 
 
Гостьовий комплект форми виконаний в синіх кольорах. Кольори прапора України також присутні.
 
 
Нову екіпіровку представлять 26 травня під час матчу Динамо - ФК Львів.
 
Нагадаємо, Суркіс оцінив можливість запрошення в Динамо нового тренера.

Джерело - sport.ua.

#Динамо, #УПЛ
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