Колишній гравець Динамо шукає новий клуб

Женя Селин вернулся в Киев после годичного турне в Венгрии 🤫👁🚀🇺🇦🔞🔥👑 К сожалению его ФК «МТК» покинул Высшую Лигу, и нам пора двигаться дальше 🔝👑👍🏻⭐️♣️🏆 Переговоры с новыми клубами идут динамично, ведь Селя провёл хороший сезон, сыграл 2️⃣9️⃣ игр, отдал 3️⃣ голевые передачи, забил 1️⃣ гол 👍🏻🔞♣️👁🏆 Скоро будем определяться, уверен выбор будет правильным 🚀🏆👍🏻👑⭐️🤫🔥 Динамовцы всегда рады сделать фото с этой прекрасной картиной 🔝👑👍🏻🔥🇺🇦🔞