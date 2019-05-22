Колишній гравець Динамо шукає новий клуб

Екс-гравець Динамо Євген Селін цього літа перейде в новий клуб

Про це у своєму Instagram повідомив агент футболіста Олександр Панков.

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"Женя Селін повернувся до Києва після річного турне в Угорщині. На жаль, його ФК МТК покинув Вищу лігу, і нам пора рухатися далі. Переговори з новими клубами йдуть динамічно, адже Селя провів хороший сезон, зіграв 29 ігор, віддав 3 гольові передачі, забив 1 гол. Скоро будемо визначатися, впевнений вибір буде правильним", - написав Панков.

Нагадаємо, з'явилися фото нової форми Динамо.

Також, Динамо вирушило на матч проти Шахтаря з одним форвардом.

Джерело - Чемпіон.