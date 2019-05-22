Колишній гравець Динамо шукає новий клуб

Екс-гравець Динамо Євген Селін цього літа перейде в новий клуб
Про це у своєму Instagram повідомив агент футболіста Олександр Панков.
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"Женя Селін повернувся до Києва після річного турне в Угорщині. На жаль, його ФК МТК покинув Вищу лігу, і нам пора рухатися далі.
Переговори з новими клубами йдуть динамічно, адже Селя провів хороший сезон, зіграв 29 ігор, віддав 3 гольові передачі, забив 1 гол.
Скоро будемо визначатися, впевнений вибір буде правильним", - написав Панков.
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Женя Селин вернулся в Киев после годичного турне в Венгрии 🤫👁🚀🇺🇦🔞🔥👑 К сожалению его ФК «МТК» покинул Высшую Лигу, и нам пора двигаться дальше 🔝👑👍🏻⭐️♣️🏆 Переговоры с новыми клубами идут динамично, ведь Селя провёл хороший сезон, сыграл 2️⃣9️⃣ игр, отдал 3️⃣ голевые передачи, забил 1️⃣ гол 👍🏻🔞♣️👁🏆 Скоро будем определяться, уверен выбор будет правильным 🚀🏆👍🏻👑⭐️🤫🔥 Динамовцы всегда рады сделать фото с этой прекрасной картиной 🔝👑👍🏻🔥🇺🇦🔞
Нагадаємо, з'явилися фото нової форми Динамо.
Також, Динамо вирушило на матч проти Шахтаря з одним форвардом.
Джерело - Чемпіон.