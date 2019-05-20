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Павелко: Символічно, що чемпіонський гол Шахтаря забив Мораес

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Павелко: Символічно, що чемпіонський гол Шахтаря забив Мораес

Президент Української Асоціації Футболу Андрій Павелко вдячний керівництву Шахтаря за виховання футбольних зірок для молодіжних та національної збірної України.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

  Актуально: Шахтар переміг Зорю і став чемпіоном України 

"Шахтар втретє завойовує золоті медалі чемпіонату і Кубок України протягом одного сезону. В умовах проведення всіх домашніх матчів далеко від рідної Донбас Арени.

Вітаю вболівальників, футболістів, тренерів і керівництво клубу із заслуженим тріумфом і 12-м чемпіонським титулом! Символічно, що вирішальний, чемпіонський гол Шахтаря забив гравець національної збірної Жуніор Мораес.

Дякую керівництву і тренерам клубу за виховання футбольних зірок для молодіжних та національної збірної України. Щиро бажаю клубу переможного виступу в новому сезоні Ліги чемпіонів і якнайшвидшого повернення в рідний український Донецьк", – написав Павелко.

Нагадаємо,  Ахметов прокоментував перемогу Шахтаря.

Джерело - Чемпіон.

#Шахтар, #Павелко, #УПЛ
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