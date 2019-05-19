Ахметов: Шахтар переписав історію українського футболу

Донецький Шахтар п6реписав історію українського футболу.

Про це повідомив президент Шахтаря Рінат Ахметов.

"Дванадцятий раз в своїй історії ми тримаємо в руках медалі чемпіонів. Третій сезон поспіль Шахтар впевнено і красиво оформляє золотий дубль, виграючи чемпіонат і Кубок України.

Сьогодні ми завоювали свій 34-й трофей і стали найбільш титулованим клубом в історії незалежної України. Я дуже вдячний всім поколінням тренерів, футболістів і вболівальників, які разом з нами боролися за ці трофеї, разом з нами перемагали і крок за кроком наближали історичний момент.

Сьогодні "Шахтар" переписав історію українського футболу", - сказав Ахметов.