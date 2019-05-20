Стало відомо коли VAR запрацює в Україні

Система Відеоасистент арбітра (VAR) запрацює в чемпіонаті України наступного року.

Про це повідомляє телеканал Футбол 1.

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Систему VAR українська Прем'єр-ліга отримає в лютому 2020 року. Зазначається, що етап тестування системи українськими арбітрами розпочнеться 1 липня. Спочатку судді будуть тренуватися на матчах, які вже закінчилися, а пізніше – в режимі онлайн.

Окрім того, VAR зможуть використовувати тільки у двох матчах туру з шести. Відбором поєдинків для використання системи буде займатися УПЛ.

Нагадаємо, ФФУ перейменована в Українську асоціацію футболу. Також ФФУ профінансує впровадження VAR в Україні.

Джерело - footballua.tv.