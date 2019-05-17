ФФУ перейменована в Українську асоціацію футболу

XXII Конгрес ФФУ, який завершився сьогодні в Запоріжжі, прийняв рішення про перейменування Федерації футболу України в Українську асоціацію футболу.

Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

"Таке рішення є логічним продовженням реалізації нашої стратегії розвитку українського футболу, в основу якої лягли ключові інновації та управлінські реформи, реалізовані протягом останніх кількох років в УЄФА. І ми вдячні нашим партнерам з УЄФА за супровід і допомогу в проведенні ребрендингу нашого союзу. Приємно чути, що представники футбольних асоціацій інших країн зараз звертаються в УЄФА і просять допомогти їм з модернізацією власних брендів, щоб було, цитую дослівно, "як в Україні".

Це також є свідченням успішності нашого вибору і впізнаваності українських футбольних символів, чому сприятиме і нова назва союзу. Адже тепер абревіатура в назві англійською виглядає як UAF, тобто добре відомі всьому світу букви-символи UA - Україна і F - футбол. Такий підхід значно спростить позиціювання популяризацію бренду українського футболу в Європі і світі", - заявив президент Федерації футболу України Андрій Павелко.