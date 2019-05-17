ФФУ профінансує впровадження VAR в Україні

На 22-му конгресі ФФУ розглянеться питання введення в українському футболі VAR (системи відеодопомоги арбітрам).
Про це повідомив ФФУ Андрій Павелко.
"Доводиться підставляти плече і допомагати нашим клубам в цій системі. Чи оплачує VAR ФФУ? Так. Ми повністю взяли це на себе. Це рука допомоги нашим партнерам з Прем'єр-ліги, щоб наші клуби вже з наступного сезону могли користуватися VAR", — зазначив президент ФФУ Андрій Павелко.
Нагадаємо, Павелко назвав Мораеса патріотом.
Також, НАБУ закрило справу проти Павелка.
Джерело - sport.ua.