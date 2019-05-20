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Зоря - Шахтар 0:1. Огляд чемпіонського матчу гірників

Сьогодні 10:12 290 0
Зоря - Шахтар 0:1. Огляд чемпіонського матчу гірників

У рамках 29 туру УПЛ Шахтар з мінімальним рахунком обіграв Зорю.

На 11-й хвилині Мораес забив єдиний гол з передачі Болбата.

Перемога принесла 12-е чемпіонство Шахтареві в історії незалежної України.

Цей трофей дозволив гірникам стати найтитулованішим клубом в незалежній Україні. Всього на рахунку донеччан 34 трофеї, у Динамо - 33.

Також Шахтар 13 разів брав Кубок України, 8 разів - Суперкубок і ставав володарем Кубка УЄФА.

Чемпіонат України, УПЛ

29-й тур

19 травня

Зоря - Шахтар 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 11 Мораес.

Нагадаємо,  Ахметов прокоментував перемогу Шахтаря.

Також, Павелко привітав Шахтар з чемпіонством.

Джерело - Чемпіон.

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