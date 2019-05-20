У рамках 29 туру УПЛ Шахтар з мінімальним рахунком обіграв Зорю.
На 11-й хвилині Мораес забив єдиний гол з передачі Болбата.
Перемога принесла 12-е чемпіонство Шахтареві в історії незалежної України.
Цей трофей дозволив гірникам стати найтитулованішим клубом в незалежній Україні. Всього на рахунку донеччан 34 трофеї, у Динамо - 33.
Також Шахтар 13 разів брав Кубок України, 8 разів - Суперкубок і ставав володарем Кубка УЄФА.
Чемпіонат України, УПЛ
29-й тур
19 травня
Зоря - Шахтар 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 11 Мораес.
Нагадаємо, Ахметов прокоментував перемогу Шахтаря.
Також, Павелко привітав Шахтар з чемпіонством.
Джерело - Чемпіон.