У рамках 29 туру УПЛ Шахтар з мінімальним рахунком обіграв Зорю.

На 11-й хвилині Мораес забив єдиний гол з передачі Болбата.

Перемога принесла 12-е чемпіонство Шахтареві в історії незалежної України.

Цей трофей дозволив гірникам стати найтитулованішим клубом в незалежній Україні. Всього на рахунку донеччан 34 трофеї, у Динамо - 33.

Також Шахтар 13 разів брав Кубок України, 8 разів - Суперкубок і ставав володарем Кубка УЄФА.

Чемпіонат України, УПЛ

29-й тур

19 травня

Зоря - Шахтар 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 11 Мораес.

Нагадаємо, Ахметов прокоментував перемогу Шахтаря.

Також, Павелко привітав Шахтар з чемпіонством.

Джерело - Чемпіон.