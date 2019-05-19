Реал програв Бетісу в останньому матчі сезону

Реал Мадрид програв Бетісу 0:2 в заключному матчі сезону чемпіонату Іспанії 2018/19.

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Жахливий сезон для Реала сезон, в якому командою керували три тренера, завершився домашньою поразкою від Бетіса (0:1). Перший гол у зустрічі забив Лорен Морон, а другий додав вихованець Реала Хесе Родрігес.

Чемпіонат Іспанії, Ла-Ліга

38-й тур

19 травня

Реал Мадрид - Бетіс 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 61 Морон, 0:2 – 75 Хесе.

Нагадаємо, Рамос просив Переса відмовитися від Погба.

Також, Лунін стане другим голкіпером Реалав наступному сезоні.

Джерело - Чемпіон.