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Манчестер Сіті - Вотфорд: факти перед фіналом Кубка Англії
Вчора 12:53 551
У гравців Шахтаря проблеми через допомогу українським військовим - ультрас Волині
Вчора 12:45 2355 2
Став відомий розклад матчів 29-го туру УПЛ
Вчора 11:03 541
ФФУ перейменована в Українську асоціацію футболу
17.05.2019 17:30 955 1
Зозуля став найкращим гравцем 38-го туру Сегунди
17.05.2019 09:43 1665
Беленюк: Міністр Ігор Жданов, де мої призові?!
17.05.2019 09:25 2054
Мхітарян не зіграє у фіналі Ліги Європи, через свою національність
17.05.2019 08:30 4201
Маліновський із Генком став чемпіоном Бельгії
17.05.2019 08:10 1134
Підручному надано найвище спортивне звання
16.05.2019 23:00 2433
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Вчора 23:45 279 0
Валенсія перемогла Вальядолід, Севілья здолала Атлетік. Результати 38 туру Ла-Ліги

Сьогодні, 18 травня, відбулися матчі у рамках 38 тура іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії. Ла-Ліга

38 тур

18 травня

Леванте - Атлетіко 2:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 6 Кабако, 2:0 - 36 Рохер, 2:1 - 68 Родріго, 2:2 - 79 Камелло.

Вальядолід - Валенсія 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 36 Солер, 0:2 - 52 Родріго.

Севілья - Атлетік 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 44 Бен Йеддер, 2:0 - 90+2 Ель-Хаддаді.

Хетафе - Вільярреал 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 13 Портільо, 1:1 - 44 Іборра, 2:1 - 76 Максимович, 2:2 - 87 Морено.

Еспаньол - Реал Сосьедад 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 58 Росалес, 2:0 - 65 Ву Леи.

Алавес - Жирона 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 40 Вакасо, 2:0 - 83 Каллері, 2:1 - 86 Порту.

Сельта - Райо Вальекано 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 29 Ембарба, 0:2 - 71 Медран, 1:2 - 82 пенальті Аспас, 2:2 - 90+2 Аспас.

Уеска - Леганес 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 39 автогол Мантовані, 1:1 - 62 Мантовані, 2:1 - 83 Мантовані.

Нагадаємо, гравці Барселони виступили проти переходу Грізманна.

Нагадаємо, що в послугах француза зацікавлені також ПСЖ і Манчестер Сіті.

Джерело - Чемпіон.

#Ла-Ліга, #результати, #38 тур
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