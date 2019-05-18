Капітан Реала просив Переса відмовитися від Погба

Капітан мадридського Реала Серхіо Рамос попросив президента клубу Флорентіно Переса не купувати у команду півзахисника Манчестер Юнайтед Поля Погба.

Про це повідомляє Don Balon.

За даними ресурсу, захисник вважає, що характер француза буде згубним для колективу мадридського клубу. Рамос порівняв Погба з Гаретом Бейлом і вважає, що той буде привносити розлад в атмосферу в роздягальні.

Крім того Рамос вважає, що головний тренер клубу Зінедін Зідан буде дозволяти Погба більше за інших.

Погба все ближче до Реала, Зідан неодноразово заявляв, що йому подобається французький півзахисник.

Першу пропозицію від вершкових англійці відхилили.

Джерело - Don Balon.