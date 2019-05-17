Лунін стане другим голкіпером Реала в наступному сезоні

Український воротар Андрій Лунін стане другим воротарем мадридського Реала в наступному сезоні.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Джерела в клубі повідомили, що керівництво мадридців бажає бачити саме українця заміною Куртуа, а не Люку Зідана, тим самим спростовуючи таку інформацію Marca.

Український воротар нинішній сезон проводить на правах оренди в Леганесі, але не отримує ігрового часу. У нинішньому сезоні Лунін провів лише 6 матчів за клуб, чотири з яких у Ла-Лізі.

Леганес хоче зберегти у своїх рядах українця. Сам воротар також хотів би залишитися в клубі, адже може стати першим номером команди в наступному сезоні.

Нагадаємо, що другий голкіпер Реала в сезоні 2018/19 Кейлор Навас покине команду. Також, Ковачич і Ігуаїн під прицілом Челсі.

Джерело - Mundo Deportivo.