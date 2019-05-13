ПСЖ відмовився від трансферу Де Хеа

Парижани вирішили повернути голкіпера з оренди

ПСЖ відмовився від покупки воротаря Манчестер Юнайтед Давіда Де Хеа.

Про це повідомляє Telefoot.

Парижани вирішили відмовитися від придбання іспанця через фінансові запити голкіпера.

ПСЖ планує повернути з оренди воротаря Кевіна Траппа, який виступає за Айнтрахт.

Раніше повідомлялося, що Облак замінить Де Хеа в Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед ризикує втратити своїх лідерів, якщо не вийде в Лігу чемпіонів.

Також, футболісти Манчестер Юнайтед влаштували скандал в роздягальні після ганебної поразки.

Джерело - xsport.ua.