ПСЖ відмовився від трансферу Де Хеа

ПСЖ відмовився від покупки воротаря Манчестер Юнайтед Давіда Де Хеа.
Про це повідомляє Telefoot.
Парижани вирішили відмовитися від придбання іспанця через фінансові запити голкіпера.
ПСЖ планує повернути з оренди воротаря Кевіна Траппа, який виступає за Айнтрахт.
Раніше повідомлялося, що Облак замінить Де Хеа в Манчестер Юнайтед.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед ризикує втратити своїх лідерів, якщо не вийде в Лігу чемпіонів.
Також, футболісти Манчестер Юнайтед влаштували скандал в роздягальні після ганебної поразки.
Джерело - xsport.ua.