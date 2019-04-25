Облак замінить Де Хеа в Манчестер Юнайтед

Іспанець не поспішає продовжувати контракт з "червоними дияволами"

Манчестер Юнайтед вважає гокіпера Атлетіко Яна Облака ідеальним кандидатом на заміну Де Хеа, який поки не поспішає продовжувати контракт з "червоними дияволами".

Про це повідомляє Metro.

Манчестер Юнайтед продовжує уважно спостерігати за кар'єрою словенського голкіпера Атлетіко, який нещодавно підписав новий контракт з "матрацниками", до 2023 року.

За умовами нової угоди клаусула Облака становить 120 млн євро, однак така сума не лякає керівництво манкуніанського клубу, яке готове придбати Яна, якщо команду вирішить покинути Давід Де Хеа.

За інформацією джерела, саме кандидатура Облака є варіантом номер 1 у разі відходу Де Хеа. Зазначимо, що контракт іспанського голкіпера "червоних дияволів" діє до 2020 року, однак гравець поки не поспішає продовжувати угоду, і може покинути МЮ в якості вільного агента.

Давід Де Хеа перейшов у Манчестер Юнайтед саме з Атлетіко за 25 млн євро.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед ризикує втратити своїх лідерів, якщо не вийде в Лігу чемпіонів.

Також, футболісти Манчестер Юнайтед влаштували скандал в роздягальні після ганебної поразки.

Джерело - Футбол 24.