Манчестер Юнайтед може недорахуватися трьох ключових гравців, якщо не зуміє фінішувати в ТОП-4 англійської Прем'єр-ліги.
Про це повідомляє The Guardian.
За інформацією видання, задуматися про зміну клубної прописки може Давід Де Хеа, який ще не продовжив контракт з "червоними дияволами".
Є ймовірність, що слідом за іспанським воротарем Олд Траффорд покинуть французький півзахисник Поль Погба, а також бельгійський нападник Ромелу Лукаку.
Нагадаємо, манкуніанці займають шосту сходинку в турнірній таблиці Прем'єр-ліги, відстаючи від першої четвірки на три очки.
В останньому матчі "манкуніанці" поступилися Евертону з рахунком 0:4.
Також, футболісти Манчестер Юнайтед влаштували скандал в роздягальні після ганебної поразки.
Вже завтра, 24-го квітня, підопічні Сульшера зіграють проти Манчестер Сіті. Дербі почнеться о 22:00.
Джерело - terrikon.