Команду можуть покинути Де Хеа, Лукаку та Погба

Манчестер Юнайтед може недорахуватися трьох ключових гравців, якщо не зуміє фінішувати в ТОП-4 англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє The Guardian.

За інформацією видання, задуматися про зміну клубної прописки може Давід Де Хеа, який ще не продовжив контракт з "червоними дияволами".

Є ймовірність, що слідом за іспанським воротарем Олд Траффорд покинуть французький півзахисник Поль Погба, а також бельгійський нападник Ромелу Лукаку.

Нагадаємо, манкуніанці займають шосту сходинку в турнірній таблиці Прем'єр-ліги, відстаючи від першої четвірки на три очки.

В останньому матчі "манкуніанці" поступилися Евертону з рахунком 0:4.

Також, футболісти Манчестер Юнайтед влаштували скандал в роздягальні після ганебної поразки.

Вже завтра, 24-го квітня, підопічні Сульшера зіграють проти Манчестер Сіті. Дербі почнеться о 22:00.

Джерело - terrikon.