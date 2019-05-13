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Фінал Ліги Європи судитиме італійський арбітр

Сьогодні 17:51 488 0
Фінал Ліги Європи судитиме італійський арбітр

У фінальному матчі Ліги Європи Челсі - Арсенал працюватимуть італійці на чолі з Джанлукою Роккі.

Про це повідомляє УЄФА.

Асистентами Роккі будуть Філіппо Мелі і Лоренцо Манганеллі. Четвертий суддя – Даніеле Орсато.

Відеоасистентами також будуть італійці Массіміліано Ірраті і Марко Гуїда. Їм допомагатимуть поляки Шимон Марчіняк і Павел Сокольніцкі.

Саме фінал стане єдиним матчем Ліги Європи, в якому арбітри зможуть використовувати відеоповтори.

Нагадаємо, аристократи в півфінальному двобої здолали Айнтрахт за сумою двох матчів, а гармаші впевнено перемогли Валенсію.

Зазначимо, що Челсі у матчі-відповіді зумів дотиснути Айнтрахт лише в серії пенальті.

Джерело - Футбол 24.

#Ліга Європи, #Челсі, #Арсенал
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