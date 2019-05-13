Фінал Ліги Європи судитиме італійський арбітр

У фінальному матчі Ліги Європи Челсі - Арсенал працюватимуть італійці на чолі з Джанлукою Роккі.
Про це повідомляє УЄФА.
Асистентами Роккі будуть Філіппо Мелі і Лоренцо Манганеллі. Четвертий суддя – Даніеле Орсато.
Відеоасистентами також будуть італійці Массіміліано Ірраті і Марко Гуїда. Їм допомагатимуть поляки Шимон Марчіняк і Павел Сокольніцкі.
Саме фінал стане єдиним матчем Ліги Європи, в якому арбітри зможуть використовувати відеоповтори.
Нагадаємо, аристократи в півфінальному двобої здолали Айнтрахт за сумою двох матчів, а гармаші впевнено перемогли Валенсію.
Зазначимо, що Челсі у матчі-відповіді зумів дотиснути Айнтрахт лише в серії пенальті.
Джерело - Футбол 24.