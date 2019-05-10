У фіналі Ліги Європи 2018/19 зіграють лондонські Челсі та Арсенал.
Аристократи в півфінальному двобої здолали Айнтрахт за сумою двох матчів, а Гармаші впевнено перемогли Валенсію. Зазначимо, що Челсі у матчі-відповіді зумів дотиснути Айнтрахт лише в серії пенальті.
Фінал Ліги Європи УЄФА 2018/19 відбудеться 29 травня на Олімпійському стадіоні в Баку.
🏆 The 2019 #UELfinal is set! 🏆— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 9 травня 2019 р.
Chelsea 🆚 Arsenal #UEL pic.twitter.com/7GRc8uErR5
Джерело - Чемпіон.