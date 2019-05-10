У фіналі зіграють дві лондонські команди

У фіналі Ліги Європи 2018/19 зіграють лондонські Челсі та Арсенал.

Аристократи в півфінальному двобої здолали Айнтрахт за сумою двох матчів, а Гармаші впевнено перемогли Валенсію. Зазначимо, що Челсі у матчі-відповіді зумів дотиснути Айнтрахт лише в серії пенальті.

Фінал Ліги Європи УЄФА 2018/19 відбудеться 29 травня на Олімпійському стадіоні в Баку.

Джерело - Чемпіон.