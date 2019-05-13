Леганес хоче продовжити оренду Луніна

Леганес зацікавлений у продовженні оренди українського голкіпера Реала Андрія Луніна.

Про це повідомляє Marca.

Головний тренер Леганеса Маурісіо Пеллегріно вражений роботою 20-річного українця на тренуваннях, а сам гравець насолоджувався часом, проведеним в цьому клубі. Обидві сторони прагнуть продовжити співпрацю після літнього міжсезоння.

Леганес повинен буде отримати схвалення Зінедіна Зідана і Реала, так як воротар може повернутися на Сантьяго Бернабеу, щоб бути другим після Тібо Куртуа.

Основний голкіпер Леганеса Іван Куельяр ще може покинути клуб цього літа і у Пеллегріно не виникне сумнівів у тому, що Лунін стане першим номером, якщо залишиться.

Реал не поспішатиме з прийняттям рішення.

У той же час Леганес повинен буде виплатити Реалу компенсацію через малу кількість ігрового часу, яку отримав українець.

Лунін провів 6 матчів в сезоні за іспанський клуб, в яких пропустив 5 голів і тричі відстояв на нуль.

Нагадаємо, Луніна не відпускають до збірної України U-20.

Раніше Лунін провів матч проти Еспаньйола, де отримав одну з найкращих оцінок.

Джерело - Marca.