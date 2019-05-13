Луніна не відпускають до збірної України U-20

Головний тренер молодіжної збірної України U-20 Олександр Петраков розповів про ситуацію в таборі команди перед ЧС-2019.

Його слова наводить офіційний сайт Федерації футболу України.

"Все ще тривають ігри чемпіонату, і всі просять зіграти ще один гру. Луніна не відпустить керівництво Леганеса, тому що зараз не настали дати ФІФА. Андрій 18-го проведе останній матч і потім приїде до нас. Подивимося. Ще тривають матчі всіх чемпіонатів, і ми переживаємо, щоб ніхто не отримав травму.

Актуально: Луніна, Миколенка та ще 23 футболістів викликали у збірну U-20

14-го ми зіграємо контрольний матч з Колосом, а 18-го матч з ПАР. Сподіваюся, вони сюди доїдуть. Вони навіть не знали, що їм потрібні візи. Перший і останній раз ми зв'язуємося з хлопцями того континенту. З ними ніколи справ мати не буду, скажу відверто", – зазначив Петраков.

Україна U-20 почне ЧС-2019 матчем проти США 24-го травня. 27-го числа Україна зустрінеться з Катаром, а 30-го – з Нігерією.

Нагадаємо, Лунін провів матч проти Еспаньйола, де отримав одну з найкращих оцінок.

Джерело - ФФУ.