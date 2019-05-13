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Леганес Луніна програв Еспаньйолу

Сьогодні 09:15 507 0
Український воротар відіграв повний матч
Леганес Луніна програв Еспаньйолу

У 37 турі іспанської Ла-Ліги Леганес на власному полі приймав Еспаньйол.

Вперше за тривалий час українець Андрій Лунін вийшов у старті. Він відіграв повний матч та пропустив два голи. У першому таймі Іглесіас забив з гри. А у другому таймі — з пенальті.

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Чемпіонат Іспанії, Ла-Ліга

37 тур

12 травня

Леганес — Еспаньйол 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 35 Іглесіас, 0:2 - 71 пенальті Іглесіас.

Нагадаємо, Лунін і Миколенко можуть виступити на Чемпіонаті світу U-20.

Джерело - Чемпіон.

#Лунін, #Леганес, #Еспаньйол, #Ла-Ліга
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