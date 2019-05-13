Леганес Луніна програв Еспаньйолу

У 37 турі іспанської Ла-Ліги Леганес на власному полі приймав Еспаньйол.
Вперше за тривалий час українець Андрій Лунін вийшов у старті. Він відіграв повний матч та пропустив два голи. У першому таймі Іглесіас забив з гри. А у другому таймі — з пенальті.
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Чемпіонат Іспанії, Ла-Ліга
37 тур
12 травня
Леганес — Еспаньйол 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 35 Іглесіас, 0:2 - 71 пенальті Іглесіас.
Нагадаємо, Лунін і Миколенко можуть виступити на Чемпіонаті світу U-20.
Джерело - Чемпіон.