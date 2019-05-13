Українець проявив себе гідно у грі

Портал WhoScored оцінив футболістів матчу 37-го туру Ла-Ліги Леганес — Еспаньйол.

Голкіпер Реала, який виступає на правах оренди за Леганес, Андрій Лунін отримав оцінку 7.0. Більше в його команді отримав тільки Хуанфран (7.4).

За 90 хвилин по воротах 20-річного українця завдали 19 ударів - 7 у ворота, 9 повз, а 3 виявилися заблокованими. Воротар зробив 5 сейвів, 50 торкань до м'яча і віддав 27 з 37 точних передач (73% точності).

Останній раз Лунін виходив на поле з перших хвилин 9 березня у матчі з Атлетіко через дискваліфікацію Івана Куельяра.

Голкіпер провів шостий матч в сезоні за іспанський клуб, в яких пропустив 5 голів і тричі відстояв на нуль.

Василь Кравець в заявку не потрапив.

Нагадаємо, Луніна, Миколенка та ще 23 футболістів викликали у збірну U-20.

Джерело - Чемпіон.