Луніна, Миколенка та ще 23 футболістів викликали у збірну U-20

Петраков оголосив попередній склад, який виступить на Чемпіонаті світу

Тренерський штаб збірної України U-20 оголосив попередній список гравців, які будуть готуватися до чемпіонату світу, який 23 травня стартує в Польщі.

Олександр Петраков викликав 25 гравців.

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Воротарі: Андрій Лунін (Леганес, Іспанія), Владислав Кучерук (Динамо), Дмитро Різник (Ворскла).

Захисники: Валерій Бондар, Віктор Корнієнко, Юхим Конопля (всі — Шахтар), Денис Попов, Віталій Миколенко (обидва — Динамо), Ігор Снурніцин (Олімпік), Олександр Авраменко (Карпати), Олександр Сафронов (Дніпро-1), Олег Веремієнко (Калуш), Данило Безкоровайний (Земплін, Словаччина),

Півзахисники: Сергій Булеца, Георгій Цітаішвілі (обидва — Динамо), Олексій Кащук, Максим Чех (обидва — Шахтар), Олексій Хахльов (Алавес, Іспанія), Кирило Дрішлюк (Олександрія), Олександр Бєляєв (Дніпро-1), Микола Мусолітін (Чорноморець), Вадим Янчак (Локомотива, Словаччина).

Нападники: Владислав Супряга (Динамо), Данило Сікан (Маріуполь), Денис Устименко (Олександрія).

Збір розпочнеться 11 травня в Києві. Повідомляється, що синьо-жовті зіграють два контрольних матчі - 14 травня з Колосом, а 18-го - зі збірною ПАР.

Перший матч на чемпіонаті світу підопічні Олександра Петракова проведуть 24 травня зі збірною США. Також в нашій групі збірні Катару та Нігерії.

Нагадаємо, трансфер Луніна затверджував Зідан.

Джерело - ФФУ.