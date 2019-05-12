Президент Баварії невдоволений VAR

Президент мюнхенської Баварії Улі Хенесс невдоволений рішенням головного арбітра матчу з Лейпцигом Мануеля Графа про скасування голу команди Ральфа Рангніка після підказки VAR.
Слова функціонера наводить RP Online.
"Так званий офсайд — це анекдот року. VAR існує для того, щоб переглядати явно неправильні рішення, а це рішення таким не було. Гравці були на одній лінії", - заявив Хенесс.
Рішення рефері допомогло конкурентам з Боруссії Дортмунд повернутися у гонку за чемпіонство, зберігши інтригу до останнього туру.
Джерело - Xsport.