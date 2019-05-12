Президент Баварії невдоволений VAR

Через VAR Баварія достроково не стала чемпіоном

Президент мюнхенської Баварії Улі Хенесс невдоволений рішенням головного арбітра матчу з Лейпцигом Мануеля Графа про скасування голу команди Ральфа Рангніка після підказки VAR.

Слова функціонера наводить RP Online.

"Так званий офсайд — це анекдот року. VAR існує для того, щоб переглядати явно неправильні рішення, а це рішення таким не було. Гравці були на одній лінії", - заявив Хенесс.

Рішення рефері допомогло конкурентам з Боруссії Дортмунд повернутися у гонку за чемпіонство, зберігши інтригу до останнього туру.

Джерело - Xsport.