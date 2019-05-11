Ганновер розгромив Фрайбург, Байєр розписав нічию з Шальке. Результати 33 туру Бундесліги

Сьогодні, 11 травня, відбулися матчі в рамках 33-го туру Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини. Бундесліга

33 тур

11 травня

Аугсбург - Герта 3:4 (1:0)

Голи: 1:0 - 10 Хан, 1:1 - 47 - Платтенхардт, 2:1 - 50 пенальті Грегорич, 2:2 - 66 Груич, 3:2 - 70 Грегорич, 3:3 - 75 Калу, 3:4 - 90+2 Калу.

Байєр - Шальке 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 31 Гаверц, 1:1 - 47 Бургшталлер.

Боруссія Д - Фортуна Д 3:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 41 Пулішич, 1:1 - 47 Фінк, 2:1 - 53 Делейні, 3:1 - 90+2 Гетце, 3:2 - 90+5 Ковнацкі.

Ганновер - Фрайбург 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 39 Антон, 2:0 - 51 Бебоу, 3:0 - 81 Валас.

Нюрнберг - Боруссія М 0:4 (0:0)

Голи: 0:1 - 56 Дрмич, 0:2 - 63 автогол Мухл, 0:3 - 65 Азар, 0:4 - 80 Закарія.

Лейпциг - Баварія 0:0 (0:0)

Гоффенгайм - Вердер 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 39 Еггештайн.

Штутгарт - Вольфсбург 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 40+1 Кастро, 2:0 - 55 Доніс, 3:0 - 84 Дідаві.

Нагадаємо, Азар натякнув на трансфер в Реал.

Раніше повідомлялося, що перехід Азара в Реал може зірватися через трансферну заборону Челсі.

Джерело - Чемпіон.