VAR відклав чемпіонство Баварії

Мюнхенська Баварія не змогла достроково оформити 29-й чемпіонський титул, розписавши суху нічию в гостьовому поєдинку 33-го туру Бундесліги з Лейпцигом.

Ключовим епізодом зустрічі стало скасування взяття воріт гостей після рішення відеоасистента про положення поза грою на 50-й хвилині.

Обидві команди продемонстрували атакуючий футбол, однак втілити стратегію в забиті м'ячі не судилося.

За тур до фінішу чемпіонату розрив між Баварією і Боруссією Дортмунд знову скоротився до двох очок.

Чемпіонат Німеччини. Бундесліга

33 тур

11 травня

Лейпциг — Баварія 0:0 (0:0)

Нагадаємо, Азар натякнув на трансфер в Реал.

Раніше повідомлялося, що перехід Азара в Реал може зірватися через трансферну заборону Челсі.

Джерело - Чемпіон.