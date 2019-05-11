VAR відклав чемпіонство Баварії

Мюнхенська Баварія не змогла достроково оформити 29-й чемпіонський титул, розписавши суху нічию в гостьовому поєдинку 33-го туру Бундесліги з Лейпцигом.
Ключовим епізодом зустрічі стало скасування взяття воріт гостей після рішення відеоасистента про положення поза грою на 50-й хвилині.
Обидві команди продемонстрували атакуючий футбол, однак втілити стратегію в забиті м'ячі не судилося.
За тур до фінішу чемпіонату розрив між Баварією і Боруссією Дортмунд знову скоротився до двох очок.
Чемпіонат Німеччини. Бундесліга
33 тур
11 травня
Лейпциг — Баварія 0:0 (0:0)
Нагадаємо, Азар натякнув на трансфер в Реал.
Раніше повідомлялося, що перехід Азара в Реал може зірватися через трансферну заборону Челсі.
Джерело - Чемпіон.