Навас зацікавив Порту та ПСЖ

Голкіпер мадридського Реала Кейлор Навас потрапив до сфери зацікавлень Порту та французького Парі Сен-Жермен.

Про це повідомляє Record.

Обидва клуби готові оформити трансфер костаріканця.

Влітку Навас покине Бернабеу, оскільки не хоче вдовольнятись роллю запасного голкіпера за спиною Тібо Куртуа.

На Драгау він може замінити іншого екс-воротаря Реала Ікера Касільяса, який відновлюється після пережитого інфаркту.

Натомість ПСЖ хоче посилити воротарську лінію, оскільки ветеран Джанлуїджі Буффон покине Париж.

У сезоні 2018/19 Кейлор Навас провів 9 матчів у Ла-Лізі. Контракт 32-річного кіпера з мадридцями чинний до літа 2020 року.

Нагадаємо, Навасом цікавиться Ювентус.

Джерело - Футбол 24.