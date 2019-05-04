Воротар Реала може потрапити в Ювентус

Голкіпер поки програє конкуренцію Куртуа

Воротар Реала Кейлор Навас може потрапити в Ювентус.

Туринський клуб готовий запросити костариканця. Трансфер може обійтися клубу в 12 мільйонів євро.

Навас бореться за місце в стартовому складі з Тібо Куртуа, і мадридський клуб готовий зробити ставку на бельгійця в наступному сезоні. Сам Навас хотів би залишитися в нинішній команді.

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Цього сезону в його активі 20 матчів у всіх турнірах.

Нагадаємо, Реал запропонував ПСЖ купити Бейла.

Джерело - Xsport.