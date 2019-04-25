Вінгер Челсі і збірної Бельгії Еден Азар все 'до переходу в мадридський Реал.
Про це повідомляє Daily Mail.
За даними джерела, вершкові запропонували півзахиснику дуже вигідні фінансові умови, а саме 462 тисячі євро на тиждень.
Відзначається, що Челсі готовий відпустити свого лідера в Реал, але у разі, якщо мадридський клуб заплатить за Азара не менш 100 мільйонів євро.
Якщо трансфер відбудеться, то Азар стане найбільш високооплачуваним гравцем в Європі.
Нещодавно повідомлялося: Реал оголосить про трансфер Азара.
Тим часом Зідан і Перес сваряться через трансфер Погба.
Джерело - Xsport.