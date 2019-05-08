П’ятов розпочав тренування в загальній групі Шахтаря

Лідер чемпіонату України донецький Шахтар продовжує готуватися до матчу 28 туру УПЛ з Олександрією.
Про це повідомляється на офіційному сайті Шахтаря.
До загальної групи повернувся воротар Андрій П’ятов, який отримав травму 24 квітня в українському класико з київським Динамо.
Тарас Степаненко продовжує працювати індивідуально під наглядом клубних фізіотерапевтів.
Нагадаємо, був період, коли П'ятов обирав між Динамо і Шахтарем.
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Також, П'ятов потрапив до п'ятірки найкращих гравців збірних за версією УЄФА.
Джерело - офіційний сайт Шахтаря.