П’ятов розпочав тренування в загальній групі Шахтаря

Лідер чемпіонату України донецький Шахтар продовжує готуватися до матчу 28 туру УПЛ з Олександрією.

Про це повідомляється на офіційному сайті Шахтаря.

До загальної групи повернувся воротар Андрій П’ятов, який отримав травму 24 квітня в українському класико з київським Динамо.

Тарас Степаненко продовжує працювати індивідуально під наглядом клубних фізіотерапевтів.

Нагадаємо, був період, коли П'ятов обирав між Динамо і Шахтарем.

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Також, П'ятов потрапив до п'ятірки найкращих гравців збірних за версією УЄФА.

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.