П'ятов: Був період, коли я обирав між Динамо і Шахтарем

34-річний голкіпер Шахтаря і збірної України з футболу Андрій П'ятов у 2007-му році міг перейти з полтавської Ворскли в київське Динамо.

Про це розповів сам гравець.

"У мене був період, коли я обирав між Динамо і Шахтарем. Коли я зіграв на молодіжному чемпіонаті Європи, ми зайняли друге місце, потім я поїхав на чемпіонат світу у 2006-му році. Тоді вже конкретно стояв вибір. Шахтар і Динамо хотіли придбати мене у Ворскли. У мене був тренер з "шахтарівським" серцем (Віктор Носов — прим. ред.), і я зрозумів, що це та команда, яка мені потрібна. Батько не грав ролі в моєму виборі. Мовляв, я за Динамо, значить, потрібно в Динамо. Такого не було. Зарплата також не була визначальним фактором, повірте. Там були умови, які влаштовували, в першу чергу, Ворсклу. Мій вибір був в тому, що я захотів перейти в Шахтар", — сказав П'ятов.

Нагадаємо, П'ятов серед ТОП-5 воротарів за кількістю сейвів у відборі на Євро-2020.

Також, П'ятов потрапив до п'ятірки найкращих гравців збірних за версією УЄФА.

Джерело - Чемпіон.