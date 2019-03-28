Український воротар рятував команду в матчі з Португалією та Люксембургом

Голкіпер збірної України Андрій П'ятов потрапив до когорти найкращих воротарів відбору на Євро-2020 за кількістю сейвів.

Про це йдеться на офіційному сайті УЄФА.

В активі П'ятова 12 сейвів у двох матчах, що дозволяє йому ділити за цим показником третє місце з Аріелем Харушем (Ізраїль) і Олексієм Кошелевим (Молдова).

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Лідер за кількістю сейвів — Руне Ярстейн з Норвегії, у нього 16 сейвів. Бенджамін Бюхель з Ліхтенштейну зробив 13 сейвів.

Всього П'ятов в стартових двох матчах відбору пропустив лише один м'яч у грі з Люксембургом. Натомість у матчі з Португалією зумів не пропустити.

Джерело - УЄФА.